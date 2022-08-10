1分钟养生课
高温天情绪也会中暑 三招教你缓解
近日，中央气象台继续发布高温橙色预警，全国多地持续高温，部分地区局地可达40℃或以上。高温天气不仅会导致身体中暑，还容易让人在心理上出现负面症状。在本期《1分钟养生课》中，湖南省人民医院急诊三科主任、主任医师张兴文重点介绍了情绪中暑，在医学上称为“夏季情感障碍综合征”。
张兴文表示，情绪中暑主要表现为心情烦躁、易动肝火、好发脾气、思维紊乱、行为异常、对事物缺少兴趣、注意力不集中、容易健忘等，不少人常因一些鸡毛蒜皮的小事而大动肝火。
“这是因为，气温超过35摄氏度、日照超过12小时，连续高温闷热天气，会对人体下丘脑的情绪调节中枢产生显著的负面影响，从而造成上述情况。”张兴文说。
他建议，要合理选择出行时间。避免在一天中最热的时段外出，也不要在封闭的空调房里待太久。
尝试听听白噪音，如雨滴淅沥声、风吹树叶的沙沙声，或者粉红噪音，如瀑布声、小雨声，都能让人安心，起到稳定情绪的作用。
随时补水，每隔20分钟左右补充适量水分，水温不宜过高，尽量少喝凉水或冰镇饮料。大量出汗时，要额外补充盐分和矿物质，也可适当饮用运动饮料。
此外，张兴文强调，在某些情况下，有人会出现胸闷、心慌等“假心病”。这种情况一定要及时就医，遵医嘱对症排查。
点击下方图片进入【1分钟养生课】专题，获取更多精彩科普
↓↓↓
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn