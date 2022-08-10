高温天情绪也会中暑 三招教你缓解

近日，中央气象台继续发布高温橙色预警，全国多地持续高温，部分地区局地可达40℃或以上。高温天气不仅会导致身体中暑，还容易让人在心理上出现负面症状。在本期《1分钟养生课》中，湖南省人民医院急诊三科主任、主任医师张兴文重点介绍了情绪中暑，在医学上称为“夏季情感障碍综合征”。

张兴文表示，情绪中暑主要表现为心情烦躁、易动肝火、好发脾气、思维紊乱、行为异常、对事物缺少兴趣、注意力不集中、容易健忘等，不少人常因一些鸡毛蒜皮的小事而大动肝火。

“这是因为，气温超过35摄氏度、日照超过12小时，连续高温闷热天气，会对人体下丘脑的情绪调节中枢产生显著的负面影响，从而造成上述情况。”张兴文说。

他建议，要合理选择出行时间。避免在一天中最热的时段外出，也不要在封闭的空调房里待太久。

尝试听听白噪音，如雨滴淅沥声、风吹树叶的沙沙声，或者粉红噪音，如瀑布声、小雨声，都能让人安心，起到稳定情绪的作用。

随时补水，每隔20分钟左右补充适量水分，水温不宜过高，尽量少喝凉水或冰镇饮料。大量出汗时，要额外补充盐分和矿物质，也可适当饮用运动饮料。

此外，张兴文强调，在某些情况下，有人会出现胸闷、心慌等“假心病”。这种情况一定要及时就医，遵医嘱对症排查。

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