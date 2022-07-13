盲目追求“夏练三伏”不可取 专家送你份科学运动指南

近日，多地出现高温天气。医院接诊中，由于户外运动时间过长导致中暑和热射病的患者增加。专家指出，在酷暑时节，盲目追求“夏练三伏”是不可取的。

湖南省人民医院急诊科专家韩小彤介绍，热射病又称重症中暑，是一种致命性急症，以高热和意识障碍为主要特征，患者因高温引起体温调节功能失调，从而发生器官损伤甚至器官衰竭。对于青少年学生而言，高温天气不要盲目进行户外运动，可以选择游泳、健身操、太极拳等慢节奏运动。如果出汗较多，应及时补充水分，必要时可饮用淡盐水或含盐的饮料，以保证体内的电解质平衡。

湖南省人民医院急诊科医生张兴文建议，广大体育爱好者可以选择在清晨或者黄昏进行户外运动。酷暑时节，运动爱好者每天的锻炼时间不宜过长，一般锻炼30分钟到1个小时为宜，以免出汗过多，体温过高，引起中暑。锻炼后不要立即洗澡，更不能贪凉吃冷饮、洗冷水澡，如果出汗后用凉水洗澡，会使毛孔闭合、血管收缩，反而容易生病。

韩小彤提醒，体育爱好者在户外运动时可以携带藿香正气液、风油精等常用药，如果发生了中暑症状，可以服用一些藿香正气液，同时进行物理降温；在室内运动要注意通风降温，使用空调的家庭需要调整到适宜的温度，不要过低，以免降低人的耐热性，出门时难以适应。

湖南心血管病专家潘港教授提醒，在夏天，人进行体育运动后大量出汗时容易脱水，从而使循环血容量减少，加上高温还会使血管扩张、回心血量减少，有可能导致血压明显降低，引起虚脱、乏力甚至晕倒等情况。另外，大量水分丢失后，如果得不到及时补充，会使血液变得相对黏稠，容易诱发血栓形成，诱发心肌缺血、心梗等危险情况。老年人和患有心血管疾病的患者运动要量力而行，应避免在烈日下运动和长时间行走，以免发生心血管意外。