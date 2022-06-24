高温来袭，防暑降温这样做

当前，全国各地陆续进入高温酷暑时节，多地局部将高达40℃。炎炎夏日，如何做好防暑降温工作？国家卫健委组织专家对此进行了解答。

外出防晒

尽量避免长时间在烈日下或温度较高的环境中活动、滞留，非必要时不要在上午10点后、下午4点前在高温暴晒下长时间行走或强体力劳动。如果必须外出，应做好防晒措施，如穿浅色、宽松的衣服，戴凉帽、太阳镜，打遮阳伞，涂抹防晒品。一旦出现头晕等不适，尽快选择阴凉、通风处休息，及时补充水分。

老年人、儿童、孕妇、体弱者以及呼吸系统、心脑血管等疾病患者应避免在午间高温时段外出。

室内防暑

室内保持通风，可借助在地上洒水，使用电风扇、空调来降温，但空调温度不宜过低。老年人不要为了节约电费或者体弱多病怕受风寒，而穿长衣长裤待在家中，导致室内中暑。

在空调环境中工作、生活，每天应抽一定时间到室外活动，进行耐热锻炼。

健康生活

多喝水，减少高脂饮食，增加富含优质蛋白、维生素等的食品摄入，如蛋、奶、蔬菜和水果等，控制高糖、酒精饮料饮用和冰镇品食用。

保持充足睡眠，睡觉时避免空调和电风扇直吹。家里常备防暑降温药，如十滴水、风油精，按药物使用说明正确使用。

为什么会发生中暑

在高温环境下，人体的体温调节功能出现障碍，产热大于散热，体内热量蓄积过多，引起循环系统和中枢神经系统功能紊乱，会产生一系列中暑症状。此外睡眠不足、过度疲劳、精神紧张等，都是中暑常见的诱因。

一旦发生中暑怎么急救

出现中暑症状时，首先要迅速从高温环境转移到阴凉通风处休息，并喝一些含盐分的清凉饮料，如淡盐水、绿豆汤等；可在太阳穴涂抹清凉油、风油精，或服用十滴水、藿香正气水等；如果体温升高，可用凉湿毛巾或冰袋冷敷头部、腋下及大腿根部，或用30%酒精擦浴直至皮肤发红；如果出现重症中暑症状，一定要立即拨打急救电话，及时将患者送到医院进行救治。

（本报记者王美华整理）