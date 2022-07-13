热射病不简单 紧急应对这样做

近日，多地连发高温红色预警，个别地区最高气温将超过40℃，高温不仅让人体感不适，更容易引发中暑，严重者甚至危及生命。其中，热射病引发广大网友关注。那么，什么是热射病？热射病有何后果？

热射病属于重症中暑

中暑并不是一种单一的疾病，而是高温环境下由于热平衡和/或水盐代谢紊乱等原因引起的以中枢神经系统和/或心血管系统障碍为主要表现的急性热致疾病，可分为轻症中暑和重症中暑。

轻症中暑的临床表现为头昏、头痛、面色潮红、口渴、大量出汗、全身疲乏、心悸、脉搏快速、注意力不集中、动作不协调等症状，体温升高至38.5℃以上。

重症中暑一般来势凶猛，甚至可能导致死亡，包括热射病、热痉挛和热衰竭三种类型，也可出现混合型。

就热射病来说，高温导致体温调节中枢功能障碍，使身体温度温迅速升高，身体无法调节自身的体温时，就会发生热射病。在10~15分钟内，体温可达到40摄氏度以上。如果不接受紧急救护，热射病可导致死亡或残疾。

紧急应对做好这四步

热射病的表现多样，可能包括头晕、搏动性头疼、恶心、极高的体温（口腔体温大于39.5摄氏度）、皮肤红热且干燥无汗、怕冷、快速沉重的脉搏、意识模糊、口齿不清、不省人事等。

如果看到以上任何迹象，说明此时的情况很有可能足以威胁病人生命安全。在试图给病人降温的同时，周围其他人应帮忙拨打急救电话。

首先，将病人移到阴凉的地方。

其次，不论使用何种方法，迅速给病人降温。比如：将病人浸泡在浴缸的凉水里；将病人放在凉水淋浴下；用浇花的凉水喷洒在病人身上；用凉水擦拭病人的身体；凉湿毛巾或冰袋冷敷头部、腋下及大腿根部；或天气干燥时，将病人裹在凉水浸湿的单子或衣物里用风扇猛吹。

第三，监测病人的体温，坚持努力帮助病人降温直到体温降到38摄氏度。

第四，如果急救人员未能及时赶到，请继续拨打120、110等寻求更多的指导与帮助。

需要注意的是，不要给病人喝水。有时，病人的肌肉会因热射病发生不自主的抽搐。发生这种情况时，要阻止病人伤害到自己。不要在病人的嘴里放任何东西，不要试图喂液体给他/她补充水分。如果发生呕吐，请翻转病人的身体使其侧躺，以确保其呼吸道通畅。

另外还需提醒，以上自救措施并不能真正替代医疗救治的作用，它们可以帮助人们自我识别身体的预警信号并及时做出反应，防止中暑的状况进一步恶化，但还是要尽快得到专业的医疗救助。抵御中暑最好的措施就是预防——保持凉爽。炎热的天气里，在饮水、行为活动、及服装方面做些简单的改变，就可以很好地预防中暑，保持健康。（来源：综合中疾控、上海疾控等）

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