能热死人的热射病 并非夏天的专利

过去一周，全国多地“热”情高涨，高温预警频发，屡屡曝出人员中暑致脏器衰竭死亡的案例，直接把“热射病”顶上了热搜榜。能热死人的热射病是个什么病，它和中暑是什么关系？热射病发生在什么环境下？能不能预防？炎炎夏日，关于出汗、补充电解质、服用藿香正气水，人们还有哪些误区？就这些夏天最“热”的话题，北京大学人民医院急诊科副主任医师迟骋为大家一一解答。

它是中暑的最高阶 致死率极高

中暑，发病顺序通常为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑，其中重症中暑的最严重状态就是热射病。先兆中暑，也就是还没到中暑的程度，通常表现为头晕、恶心、乏力、注意力不集中、大汗、口渴等，出现以上症状有可能预兆会发生中暑。

轻症中暑，表现为上述症状加重，面色红、大量出汗，体温可上升超过38℃。

而一旦出现重症中暑，患者会出现严重的体温升高，可以超过40℃，甚至达到42℃，同时会出现意识障碍（昏迷）、肌肉抽搐、血压下降等症状。如果没有得到及时的救治，最终会因心、脑、肝、肾等多个脏器衰竭及肌肉分解（横纹肌溶解），造成死亡。

通俗地讲，中暑的“终极”就是热射病，它实际上是重症中暑的最严重阶段。它是在高温高湿的环境下，人体体温调节出现异常导致的疾病。发生热射病时，人体大脑失去对体温的调节和控制，体内热量不能通过正常的生理机制散热，从而出现体温异常增高，导致全身多脏器的功能衰竭，是死亡率非常高的一类临床疾病，一旦发生，死亡率可以高达70%-80%。

出现这些症状 当心中暑“变脸”

从中暑发展到热射病通常有哪些表现？ 一旦出现头晕、恶心 呕吐、注意力不集中、乏力、大汗、口渴等症状，就提示我们可能要发生中暑。

这时如果没有及时去休息、补水、降温，就会进入到轻症中暑阶段，患者通常头晕、恶心、呕吐症状会进一步地加重，并出现体温升高，部分患者体温可以升至38℃左右。

此时如果还没有重视，口渴会进一步加重，发展至重症中暑阶段，如果继续劳动工作，患者会出现腹痛、晕倒，随之肢体抽搐、昏迷、多脏器功能损害，就到了最严重的热射病阶段。

热射病为何如此凶险？就拿煮鸡蛋打个比方。生鸡蛋是一个液态的状态，在给鸡蛋不断地加温后，它的蛋清和蛋白就变成了固态，这个过程称蛋白质变性。人体内包括大脑、心脏、肝脏、肾脏等等，所有的组织、脏器、各种酶都是由蛋白质参与组成的。而当人体的温度异常增高的时候，这些脏器内的蛋白质就会像开水煮鸡蛋一样发生变性，一旦变性之后，这些蛋白质就失去了原有的生理功能，体内的脏器也就不能执行正常生理功能。所以，热射病会导致体内多个脏器功能受损和衰竭。加之夏天大量出汗，丢水的同时丢失大量盐分，这个时候身体极度脱水，也会加速脏器的衰竭，让病情雪上加霜，因此一旦发展到这个阶段，死亡率是极高的。

高温高湿环境 都要警惕热射病

人类是恒温动物。正常情况下，人体大脑中有一个结构叫下丘脑，负责人体的体温调节。有了它，不管外界温度如何变化，通过神经、体液调节，一年四季都能将我们的体温保持在36℃～37℃之间。

当外界温度过高时，会通过开放毛孔，加快血流等方式增加散热降低体温。反之遇到寒冷环境，就会通过肌肉收缩、激素分泌增加等方式增肌产热，以保持体温。

但是，如果外界的温度急剧升高，人体体温也会急剧升高，超出大脑对体温的调节控制能力，一旦失控，就不能让人体做出一系列诸如出汗、毛孔扩张、血流增快的改变，来降低体温，此时人体热量就在体内大量的聚集而出现体温异常升高，甚至出现40℃以上超高热，这个时候就很有可能发生热射病。

所以说，热射病的高烧与我们日常发生的高烧不同，主要区别就在于大脑对体温调节失控了。

中暑并不是夏天的专利，在一些特定的环境下也会出现。

身边的很多朋友喜欢蒸桑拿、泡温泉，我们知道这里的温度都在40℃左右，同样在这种高温高湿的环境下，如果蒸泡时间过长，不及时补水，一样会有热射病的情况发生。专家强调，在这些区域附近，都会备有饮水机、茶水或白开水等。

四类人更易中暑 身体预警及时处置

目前北京已进入初伏，天气将更加湿热，专家提醒，一定要注意祛湿防暑。避免热射病的发生，重在预防。因此，我们要重视中暑早期症状，在先兆中暑、轻症中暑时期，出现症状就要及早处理和就医。

出现中暑症状的时候，一定要将患者转移到阴凉通风处，解开患者衣袖、领口，用凉毛巾擦拭患者四肢皮肤，或者用冰袋冰敷于患者的额头、腋窝、大腿根等部位，加速降温；用风扇、空调降低环境的温度；如果患者神志清楚，辅助患者多饮水来补水，最好是含有盐分的饮品；这些通过物理降温和补水的方法来纠正轻症中暑简单易行。

长期在高温高湿环境下工作和锻炼的人群、体质较差的老人、小孩、孕产妇等人群，容易发生中暑。专家强调，一旦出现意识障碍、昏迷、呼吸循环衰竭等危重症状，一定要借助专业医疗手段，立即拨打120，并将患者处于仰卧位，解开衣领，移至通风、阴凉、干燥处，等待救护车的到达。医生通常会采用开放静脉通道补液、补电解质，冰毯冰帽包裹、胃管冰盐水灌注，甚至血透净化等多种方式最快速度降低核心温度，同时给予器官支持治疗，以扭转衰竭脏器等，全力救治患者生命。

在热射病之前，身体会发出一系列的预警信号，如果我们能够重视这些信号，是可以避免发生的。

首先，尽可能避免在高温高湿的环境下长时间的工作、运动或者生活，当室温超过32℃或者室内湿度超过60%，建议每30分钟休息5～10分钟，同时要注意补水，劳逸结合；

其次，及时补水，特别是含有盐分的淡盐水；

第三，建议清淡饮食，如果摄入过多油腻、辛辣刺激性食物，加之抽烟喝酒，容易导致湿热体质，更容易发生中暑；

第四，多补充有防暑降温作用的饮品和时令水果，比如绿豆汤、绿茶、西瓜等；

第五，一旦出现先兆中暑症状，说明身体已经发出预警，一定要及时休息、补水和降温。

电解质饮料并不适合所有人

要想安然度夏，还有以下关于解暑的小误区我们要尽量规避。

出汗多是好事？近些年，随着健身热潮，很多人通过锻炼大量出汗燃脂减重。专家指出，出汗多的确是是否能够燃脂的一个评判指标，但要注意适度，成人一个工作日的出汗量的极限是6升，一旦超过这个界值，就可能会出现脱水。如果不注意补水，加之环境高热高湿，极易发生中暑。所以说，出汗不是越多越好。

此外，电解质饮料成为夏季人们补充微量元素的优选。不过，老人补充电解质要慎重。市场上销售的电解质饮料，除了氯化钠，通常还含有钾、维生素、微量元素等成分。但对于老年人来说，多有基础病，比如肾脏疾病，本身就会产生血钾问题，服用电解质饮料后可能会适得其反，一定要慎重。淡盐水的主要成分是氯化钠，是人体重要的电解质之一。建议缺什么补什么，给予最简单的生理盐水或淡盐水是最安全的。

值得注意的是，正确服用藿香正气水也很重要。藿香正气胶囊或藿香正气水有解暑作用，在闷热天气和出现先兆中暑时，就可以用来预防和缓解症状。但因其含有酒精，有些人群不适宜服用，因此在用药前，一定要参照药品说明书。

文/钟艳宇（北京大学人民医院）