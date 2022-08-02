警惕！长期早醒可能是抑郁症的信号

良好的睡眠是人身心健康的重要生理基础。睡眠不良提示可能存在心理或生理问题，是人体健康不可忽视的警示信号。

“‘早醒’症状比较特殊，不但是失眠障碍的常见表现形式之一，而且也是判断抑郁症的重要指标之一。”北京大学第六医院睡眠医学科主治医师董平在接受人民网记者采访时表示，很多人把失眠理解为睡不着觉，其实早醒、夜间频繁觉醒都是失眠的表现形式。

“在睡眠医学中，早醒是指比平时提前醒来半小时以上，醒后不能再入睡。如果半夜2点起床上厕所，然后再回来很快继续睡，就不叫早醒。早醒可能由多种外在因素造成，如饮酒，睡眠环境的改变，季节、气候的变化，遇到压力性事件，身体疾病影响等。”董平医生说。

那么，什么样的早醒应警惕与抑郁症有关呢？董平医生介绍，首先看早醒时间。醒来的时间比以前正常的起床时间提前了至少2个小时，又排除上述外在影响因素。其次看白天的情绪状态。出现情绪低沉、悲观沮丧、对什么事都感受不到乐趣，甚至有轻生的念头。第三是看对日常功能的影响。出现疲惫不堪，注意力不集中，学习、办事效率下降，不愿意跟别人交往交流，甚至整日卧床不起等。如有上述情况并持续2周以上，应高度警惕抑郁症的发生，要尽快就医，寻求专业医生帮助。（视频制作：实习生唐妍双）