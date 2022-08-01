药师教你自制酸梅汤 解暑的

炎炎夏日，清热解暑佳品以酸梅汤为佳。古籍中记载“土贡梅煎”就是最古老的酸梅汤，我们现在喝到的酸梅汤是清宫御膳房为皇帝制作的消暑解渴佳品，后来流传到民间。暑热难消，快来跟药师学习熬制“专业版”的解暑酸梅汤吧。

酸梅汤的组方 酸梅汤由乌梅、干山楂、陈皮、甘草、桂花、冰糖熬制而成，冰镇后饮用。其中乌梅具有敛肺、涩肠、生津、安蛔之效，用于肺虚久咳、久泄久痢、虚热消渴；山楂可开胃消食；陈皮和桂花有提神醒脑之功效。

原料配比及制作方法 乌梅30g、干山楂30g、陈皮10g、甘草5g倒入锅中，加适量水浸泡15分钟，大火煮开后，改小火继续煎煮30分钟，关火前3分钟加入桂花，最后加入冰糖（依据个人口味添加）调味即可。

喝酸梅汤的注意事项 市面上销售的酸梅精冲泡的饮品并不能代替酸梅汤。因为酸梅精中可能加入香精、色素、盐、糖等添加剂，喝太多对身体健康无益。不是所有人都适合饮用酸梅汤，感冒发热、咳嗽痰多、胸膈痞闷、菌痢肠炎初期、有实邪者忌服。女性在月经期间及分娩前后需慎服。从炎热的室外进到室内不宜马上进食冰镇饮料，容易引起胃肠道痉挛及胃肠黏膜血管的收缩，容易导致腹泻的发生；也会引起皮肤黏膜血管的收缩，不利于汗液排出体表。

文/何羽（北京小汤山康复医院）