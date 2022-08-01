身体发出的这些信号或是猝死前兆

“22岁女孩连续熬夜加班猝死”的新闻这两天持续占据新闻热搜，人们在为年轻生命逝去而惋惜的同时，也开始审视自己的生活方式是否给了心梗可乘之机。其实，工作压力大的白领一族正是心源性猝死的高危人群。不过，心梗突发前，我们的身体还是会发出预警信号的，快来跟随120北京急救中心的医生了解一下吧。

这些人群

最易成为心梗的“目标”

工作压力大的白领 很多白领的不良生活方式，例如，久坐、抽烟、喝酒、熬夜等；饮食不规律，造成肥胖、高血脂或高血压；工作忙碌，使得身体锻炼越来越少，导致体质变差。更值得引起注意的是，很多白领人群由于精神高度紧张或过度焦虑，往往会引起或者加重冠状动脉痉挛而导致心梗。研究表明，精神紧张、情绪波动大、体力透支等很容易成为心脏病的诱因，从而诱发猝死。

黑白颠倒的夜班人群 经常需要熬夜、上夜班的人群，是心脑血管疾病的高发人群，出现“过劳死”的案例屡见不鲜。其冠心病的发病风险升高，诱发猝死。

从事力量性项目的运动员 运动相关性猝死的基础病因主要为心肌病、早期冠心病和冠状动脉畸形等。

此外，有心脏病家族史、高血压、高血脂、糖尿病、代谢综合征、肥胖、肾脏病的患者在情绪波动较大的时候，更容易出现心脑血管问题。

猝死虽突然

但也是有迹可循的

在发生猝死前，我们的身体往往会发出预警信号。那么，猝死的前兆有哪些？

其一 心脏病发作前，身体上例如颈、后背、头皮、手心会大量出汗，此时应提高警惕，当心猝死发生。

其二 在无激烈运动、缺少睡眠或者生病等诱因的情况下，连续出现胸闷，憋气等症状，此时应考虑心脏出现问题。

其三 心脏病患者经常感到肩膀、颈部、下巴、手臂疼痛，这是心肌缺血的信号。

其四 心脏病发作前的典型症状是突然、或者无缘由的心跳加剧，一旦发生心室性心搏过速，则极有可能在短时间内突然死亡。

难自救但可被救

抓住急救“黄金4分钟”

猝死很难自救，但却可以被救。心脏骤停发生时，周围人从打“120”到得到救助要超过5分钟。若是患者能在急救人员到达前几分钟得到心肺复苏急救，存活率将大大提高。但由于很多人并不掌握相关的急救知识，往往容易错过最初4-6分钟的急救“黄金时间”。遇到突发心梗的病人，我们应该怎么做呢？

第一步 拨打“120”紧急呼救。

第二步 让患者头部后仰，下颌上抬，头部偏向一侧，使呕吐物尽量流出，保持呼吸道通畅。如果患者有假牙，需要摘掉，避免抽搐时造成危险。

第三步 做有效的心脏按压。

第四步 若患者出现室颤，尽早实施电除颤。（记者 李洁）