北京健康宝可查外省市核酸检测记录

本报讯（记者 曹政）近期，不少市民表示，由于出差在外地做的核酸在健康宝查不到，担心无法及时更新核酸天数，进而影响进返京出行。这个问题已经得到解决。记者从市经信局获悉，昨天零时，北京健康宝完成最新一轮升级，健康宝上可实现查询外省市核酸检测结果，并上传北京健康宝，保障游客和市民进返京和日常生活出行。

从7月30日开始，用户打开北京健康宝“核酸疫苗服务查询”页面，可点击下方“查询外省市核酸检测结果并上传健康宝”按钮，主动查询外省市核酸检测结果。系统如查询到记录，健康宝相应页面将展示用户最近一条核酸检测记录，检测天数按照统一的规则计算并在扫码、亮码页面上展示。

如用户点击该按钮5秒后没有查询到外地最新核酸检测结果，页面上出现“暂未查询到核酸检测记录”，还需耐心等候5分钟后方可再次尝试查询。如果迟迟查询不到，这可能是检测机构还未将核酸结果上传。