直播预告：胰腺癌早期症状难发现 警惕这个“沉默的杀手”

2022年4月15日至21日是我国第28个全国肿瘤防治宣传周。本次宣传周主题为“癌症防治 早早行动”，旨在积极倡导每个人做自己健康的第一责任人，正确认识癌症、积极防控癌症，树立癌症三级预防理念，践行健康文明的生活方式，主动参加防癌健康体检，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高癌症早诊率和生存率，切实遏制癌症危害，提升群众健康水平。

4月18日14:00，“人民好医生”客户端将邀请到北京大学第一医院普外科主任医师杨尹默做客演播室，围绕胰腺癌早期防治这一主题跟大家聊一聊，让公众与患者了解疾病的危害。

专家介绍

杨尹默，北京大学第一医院外科主任医师,教授,博士生导师，美国外科学院会员（FACS），中华医学会外科学分会胰腺学组副组长，中华医学会外科学分会第十八届委员会委员，中华医学会肿瘤学分会第十一届委员会委员，北京医师学会普通外科专家委员会副主任委员，北京医学会外科学分会常委，北京医学会肿瘤学分会常委，北京大学肝癌诊疗研究中心副主任。

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