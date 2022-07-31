一到暑假亲子关系就鸡飞狗跳？可能是这些问题作祟

玩起来很积极，写作业拖拖拖；上一秒还母慈子孝，下一秒就鸡飞狗跳，亲子关系日趋紧张……暑假开始没几天，有的爸爸妈妈就满腹委屈和愤怒，恨不得马上开学，还有不少问题比较明显的家庭，带着孩子到心理科咨询。那么，应该如何建立良性亲子关系？本期《1分钟养生课》邀请浙江大学医学院附属儿童医院心理治疗师朱郭纯，为广大网友讲解相关知识。

朱郭纯表示，孩子畏难、易怒、情绪失控的原因很复杂，尤其是暑期长假，父母和子女的相处面临更多的现实考验，因此建立良性的亲子关系非常重要。

朱郭纯分析，在成长过程中，父母看待孩子的方式，会转化为孩子看待自我的方式。当孩子感受不到父母爱和认可的时候，常常会怀疑自己，不自信，总是觉得自己不行，面对挑战退缩不前，变得情绪失控，易怒，甚至觉得自己一无是处，自暴自弃。这时，如果家长能读懂孩子的信号，及时调整和孩子的沟通方式，往往很快就会好转，反之很可能导致情况恶化。

那么，家长应该怎么做，才能让孩子感受到爱和认可？朱郭纯建议，首先要和孩子站在一起，关注孩子的状态，站在孩子的角度和高度看待遇到的困难，和孩子一起面对挑战；其次，要学会倾听，每天花20分钟时间，手机静音，带着好奇全身心投入和孩子的互动中，可以聊天，可以玩闹，但不做评价；第三是要欣赏自己的孩子，孩子行为可能有偏差，但动机往往是好的，看到正向的动机，行为更容易被引导改变。同时要鼓励孩子保持身体运动，增加社交，建立现实关系中的连接感。

朱郭纯表示，如果上述方法家长觉得很难投入，一定要觉察自身状态及时调整，只有照顾好自己，才可能照顾好孩子。

“如果孩子出现明显的心情持续低落或焦虑、精力不足、食欲或体重的改变、睡眠障碍、网络成瘾或学习问题，建议及时请专业的医生进行评估。”朱郭纯说。

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