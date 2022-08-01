灰指甲更青睐这两类人 快学学如何预防

夏季到了，你是不是也正因为趾（指）甲发灰、增厚、脱屑、没有光泽而不敢伸手或无法穿美美的凉鞋？今天我们一起来聊聊“灰趾（指）甲”的防与治。

出现这些症状

指甲已被真菌入侵

灰趾（指）甲的官方名称为甲真菌病，顾名思义，即指甲或趾甲被真菌感染所导致的疾病。由于甲表面常有黄、灰、褐或黑色变，俗称“灰趾（指）甲”。

甲真菌病可以表现为甲板浑浊、增厚、粗糙、分离、变色、萎缩、脱落、翘起、表面凹凸不平以及甲沟炎等。常见的有四种类型：

远端侧位甲下型 此型最常见，真菌先感染甲周远端和侧缘的皮肤角质层，后延至甲。

近端甲下型 真菌首先侵入近端甲板，可伴有念珠菌性甲沟炎。

浅表白斑型 真菌直接侵犯甲表面，表现为白点、白斑，可见于儿童。

全甲毁损型 各型甲真菌病发展的最终结局，整个甲板增厚、变脆、失去正常结构。

它不仅传染

且更偏爱这两类人

灰趾（指）甲的诊断要结合真菌学检查。甲真菌病有一些特征性的表现，但也并不是看一眼就能诊断的。常用的诊断方法为真菌镜检和真菌培养。真菌镜检操作简单、价格便宜，一般15至30分钟即可取到结果。如果怀疑得了灰指甲，到正规医院皮肤科行真菌镜检，就能基本确定。

真菌培养一般需要2至4周时间，可以确定感染的真菌种类，不仅有助于明确诊断，还可以帮助医生选择针对性的药物。但值得注意的是，如果您正在使用外用药或使用“偏方”治疗，检查前最好停药2周以上。

灰趾（指）甲真的会传染吗？是的，甲真菌病会传染！但我们可以通过以下措施进行预防：

做好个人卫生 减少与手足癣、体股癣、甲真菌病和头癣患者直接接触，不共用趾甲刀，不盲目到非正规场所修脚。外出住宿时，减少共用拖鞋、浴巾、寝具等，不光脚。

穿鞋不要过紧过厚 保持清洁、干燥，以通风透气为宜；沐浴后擦干足部、趾缝；避免甲外伤。

易感人群积极治疗基础病 足癣和免疫抑制患者（如糖尿病）是甲真菌病的易感人群，需要积极治疗足癣和基础疾病。

使用抗真菌药

肝脏损伤没那么大

得了灰趾（指）甲，千万不要觉得不好意思而盲目寻求“偏方”，正规医院就诊才能得到最准确、有效的诊断和治疗，及早治疗还可以缩短服药疗程、减少发生丹毒以及传染给他人的机会。

甲真菌病的治疗主要包括内服外用两种药物。口服药物：盐酸特比萘芬、伊曲康唑和氟康唑，是甲真菌病治疗的金标准。外用药物：阿莫罗芬、环吡酮胺和冰醋酸等；单独外用治疗适用于早期或轻症患者。由于甲生长缓慢，常常需要较长的疗程。

值得一提的是，外科拔甲复发率高且容易损伤甲母质而影响甲的再生长，目前已不单独应用。

有些患者会担心使用抗真菌药会“伤肝”。其实，治疗甲真菌病的抗真菌药，对肝脏的损伤并不像想象中那么大。研究显示，上述药物因肝转氨酶升高需要或不需要终止治疗率均低于2%，结果与安慰剂相似。

文/王诗琪(北京朝阳医院）