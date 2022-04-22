直播预告：所有癌症都可以做到早筛、早诊、早治？ 

目前，癌症已成为严重威胁人类健康的主要因素之一，我国恶性肿瘤的发病率和死亡率均呈持续上升趋势，而防治肿瘤最有效、最低成本的办法之一，无疑就是早筛、早诊、早治。

4月24日10:00，北京大学肿瘤医院泌尿肿瘤外科行政副主任杜鹏、中国医学科学院北京协和医院疾病预防和早期干预研究室主任代敏将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就如何用早期筛查有效防范癌症的相关问题进行分享。

专家简介：

杜鹏，医学博士、主任医师、研究生导师。北京大学肿瘤医院泌尿肿瘤外科行政副主任，北京京西肿瘤医院院长。北京抗癌协会早癌筛查专业委员会主任委员，北京医学会泌尿外科分会机器人学组委员，北京抗癌协会泌尿肿瘤分会委员，吴阶平医学基金会肿瘤医学部执行委员，CSCO尿路上皮委员会委员，中国医师协会泌尿分会机器人学组委员。

擅长：泌尿肿瘤外科各种微创手术，如腹腔镜肾癌根治、腹腔镜肾部分切除、腹腔镜前列腺癌根治、腹腔镜腹膜后淋巴结清扫、腹腔镜膀胱全切及腹腔镜腹股沟淋巴结清扫等手术。

代敏，中国医学科学院北京协和医院研究员、二级教授、博士生导师、疾病预防和早期干预研究室主任。北京协和医学院“协和学者特聘教授”，人社部“百千万人才工程国家级人选”和“有突出贡献中青年专家”，享受国务院“政府特殊津贴”。担任中华预防医学会流行病学分会常委、健康传播专业委员会常委、中国抗癌协会肿瘤流行病学专业委员会常委、肿瘤病因学专业委员会委员、北京市肿瘤学会理事、北京市健康科普专家等。

擅长：主要研究方向是肿瘤流行病学和肿瘤预防学，重点是以人群为基础的肿瘤筛查和早诊早治研究。

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