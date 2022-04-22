直播预告：认识肿瘤“风向标” 抢占肺癌治疗先机

肺癌是对人们健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一。癌症筛查与早诊早治是降低癌症患者死亡率、提高生存率的有效手段之一。随着对肿瘤的认识越来越深入，治疗肺癌的“武器”也越来越多。关于肺癌治疗，你又了解多少？

4月22日15:30，四川大学华西医院肺癌中心学术主任、肺癌研究所所长周清华将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享肺癌治疗相关知识。

专家简介

周清华，主任医师、外科学、肿瘤学教授、博士生导师，四川大学华西医院肺癌中心学术主任、肺癌研究所所长、天津医科大学原副校长、天津医科大学总医院原院长、天津市肺癌研究所原所长、天津市肺癌转移重点实验室主任、中国抗癌协会肿瘤转移专委会前任主任委员、中国抗癌协会肺癌专委会名誉主任委员、国际肺癌筛查和早诊专家组专家、中央干保委保健会诊专家组专家、国际肿瘤转移学会学术委员会委员、美国NIH肺癌早诊标志物专家组专家、《Thoracic Cancer》主编、《中国肺癌杂志》主编等。

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