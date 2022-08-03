直播预告：母乳“喂”爱守护 专家送你科学喂养锦囊

每年的8月1日至7日为“世界母乳喂养周”，世卫组织建议婴儿6个月内进行纯母乳喂养，继续母乳喂养至2岁或更长时间。母乳喂养是每一位母亲的本能与责任，也是妈妈送给宝宝珍贵的礼物。那么，母乳喂养容易陷入哪些误区？该如何科学地进行母乳喂养？

8月3日15:30，武汉市妇幼保健院孕产保健部主任、产科大科主任周洁琼将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享母乳喂养相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

周洁琼，主任医师，正高二级岗位，武汉市妇幼保健院孕产保健部主任、产科大科主任、产科二病区主任、妇产科教研室主任。湖北省医学会围产医学分会第六届委员会委员、武汉市医学会第十七届妇产科专业委员会委员、武汉医师协会妇产科医师分会常委、武汉医师协会第四届理事、华中科技大学同济医学院公共卫生学院兼职硕士研究生导师。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。