直播预告：建设高质量专科 守护儿童健康

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康举办“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

8月3日14:00，大连市妇女儿童医疗中心（集团）院长王大庆将就“专科建设推动公立医院高质量发展”相关话题与公众进行探讨，欢迎届时收看。

嘉宾简介

王大庆，大连市妇女儿童医疗中心（集团）院长，兼党委副书记。肿瘤学博士，主任医师，教授，硕士研究生导师。大连市领军人才，市人大代表，九三学社省委委员，辽宁省五一劳动奖获得者。辽宁省医院协会会长，大连市妇幼保健与优生优育协会会长，健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员，中国医院协会常委，中国医院协会医共体分会副主任委员，中国医院协会医院健康促进专业委员会副主任委员，中国医院协会儿童医院分会副主任委员，辽宁省儿童及妇女恶性肿瘤早期诊断和生物治疗重点实验室负责人，现代医院管理能力建设专家委员会医改与全球卫生体系分委会委员，健康报社推动公立医院高质量发展智库专家，辽宁省科技决策咨询专家。

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