直播预告：左力谈“糖尿病人的肾谁来守护”

今年3月10日将迎来第17个“世界肾脏日”。近年来，肾脏疾病已经成为影响国民健康的重要因素。肾脏病不仅会引起肾衰竭和尿毒症，还会引发高血压等一系列严重疾病，危害人体的健康。

3月9日16:00，北京大学人民医院肾内科主任左力将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，聚焦“糖尿病人的肾脏健康”话题，为公众普及肾脏病相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介

左力，主任医师/教授，博士生导师，北京大学人民医院肾内科主任。《中国血液净化》杂志副主编；《Blood Purification》杂志编委；中关村肾病血液净化创新联盟理事长；中国医院协会血液净化中心管理分会主任委员；中国医学装备协会血液净化装备技术委员会主任委员；中国研究型医院学会血液净化分会主委。主持国自然、卫健委、北京自然、北京科委等多项临床和基础研究课题，主持或参与多项国际合作研究；近10年发表第一或责任作者SCI论文70多篇；5年来主编或编译专著五部。

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