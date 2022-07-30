药物性肝损伤正成为健康“隐形杀手”

“在所有住院肝病患者中，每大约10个肝病患者中就有1个以上患药物性肝损伤。”7月28日，解放军总医院第五医学中心肝病医学部主任医师邹正升表示，目前我国非感染性肝病的发病率有逐年上升趋势，其中药物性肝损伤是一种主要的非感染性肝病，正日益成为威胁人类健康的“隐形杀手”。

研究显示，超过1100种的药物和草药可引发药物性肝损伤。邹正升指出，在欧美国家，导致药物性肝损伤的药物主要为抗生素及抗炎镇痛药。在我国，中药或中草药则是较为多见的导致药物性肝损伤的药物。

“中草药导致肝损伤是比较难诊断的。中草药有效成分复杂，其配伍更加复杂；中药、西药联用可能存在相互作用而使肝损伤风险增加，且更难区分、判断。”解放军总医院第五医学中心肝病医学部学术委员会主任、全军中医药研究所所长肖小河研究员说。

为解决中草药导致肝损伤难诊断的问题，肖小河带领的团队首创了药源性肝损伤因果关系评价“整合证据链法”及三级诊断标准，可使中草药肝损伤误诊率显著下降。目前，该诊断方法及标准已被整体写入中华中医药学会指南、国家药监局指导原则和国际医学科学组织理事会指南。

“绝大多数药物性肝损伤并没有特异性的治疗方法。”邹正升说道，其主要治疗原则包括在充分权衡后续原发病加重的风险后，停用并避免再次使用可疑或同类药物；特定的解毒治疗；适当使用保肝、降酶、退黄等药物；急性或亚急性肝衰竭等重症患者必要时可考虑紧急肝移植。

解放军总医院第五医学中心近20年的数据显示，药物性肝损伤住院患者中有近四分之一在治愈或好转半年后病情复发而且慢性化。针对这种情况，解放军总医院第五医学中心的研究团队建立了慢性药物性肝损伤反复发作预测模型，可有效预测肝损伤易慢性化人群，并在此基础上，探索出慢性复发性药物性肝损伤48周糖皮质激素递减治疗方案。这些成果为未来药物性肝损伤诊治的指南修订提供了可行性方案。