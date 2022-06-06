直播预告：关注高血压眼底病变 完善疾病管理模式

高血压是最常见的慢性疾病，是心脑血管病最主要的危险因素，也会导致眼底的改变。高血压患者需要进行长期、规范的健康管理。为什么高血压会引起眼底病变？该如何治疗？通过眼底的检查可以对高血压患者有什么帮助？

6月7日15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院党委副书记、主任医师、教授杨柳做客直播间，为广大网友科普高血压眼底病变相关科普知识。

专家简介

杨柳，教授、主任医师，博士研究生导师，北京大学第一医院党委副书记，眼科中心主任，北京大学眼科学系主任。主要从事视网膜疾病、葡萄膜疾病的临床和科研工作，精于玻璃体视网膜手术和疑难白内障手术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。