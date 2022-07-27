直播预告：乙肝患者定期随访有多重要？听听专家怎么说

7月28日是一年一度的“世界肝炎日”。肝脏作为人体重要的组成部分，与人体的消化功能密切相关，承担着多项任务。乙肝患者的随访管理在治疗过程中扮演着不可或缺的角色。那么，乙肝患者定期随访到底有多重要？

7月28日16:00，北京佑安医院慢病管理中心主任、北京佑安医院远程医疗中心主任李雪梅将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享乙肝患者定期随访管理的相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

李雪梅，北京佑安医院慢病管理中心主任、北京佑安医院远程医疗中心主任、主任医师、北京健康教育协会传染病健康教育专业委员会副主任委员、北京医师协会感染科专科医师分会肝炎学组理事、北京预防医学会会员。

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