直播预告：预防接种那些事儿系列科普直播③乙肝专题

7月28日是第十二个世界肝炎日，今年世界肝炎日的主题是：使肝炎关怀服务更贴近患者。乙型肝炎是一种进展性的疾病，严重危害人体健康，而预防乙肝病毒感染，最有效、最经济的措施就是及时接种乙肝疫苗。

7月28日19:00至20:00，“人民好医生”将邀请中国疾病预防控制中心免疫规划中心病毒病疫苗室主任王富珍、首都医科大学附属北京地坛医院妇产科副主任易为、北京市海淀区妇幼保健院社区卫生管理科主任张良芬做客直播间，为大家科普乙肝防控及疫苗接种相关知识，千万不要错过。

专家介绍：

王富珍，研究员、中国疾病预防控制中心免疫规划中心病毒病疫苗室主任、硕士生导师。

从事疫苗针对病毒性疾病的预防控制工作，包括病毒性肝炎、新冠病毒、麻疹、风疹、流行性腮腺炎等疾病监测与免疫预防策略等。

易为，博士研究生、主任医师、妇产科副主任、首都医科大学附属北京地坛医院妇产科教研室主任。

擅长：对高危妊娠管理、危重孕产妇抢救有丰富经验。在妊娠合并各种感染性疾病的诊治和母婴传播的预防方面有丰富经验。

张良芬，北京市海淀区妇幼保健院儿童保健主任医师、社区卫生管理科主任。

擅长：儿童生长发育监测及评估、神经心理发育测查、儿童睡眠问题指导、非健康儿童预防接种工作探讨。

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