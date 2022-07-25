我国适龄儿童乙肝疫苗和甲肝疫苗接种率均已达90%以上

新华社北京7月24日电（记者沐铁城、彭韵佳）国家疾病预防控制局副局长沈洪兵24日在“2022年世界肝炎日宣传大会”上介绍，我国积极推进免疫规划疫苗接种工作，适龄儿童乙肝疫苗和甲肝疫苗接种率均已达到90%以上，并免费为乙肝表面抗原阳性孕妇所生的新生儿接种乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白，实现预防乙肝母婴传播的全覆盖。

“在各部门密切协作和社会各界共同努力下，我国病毒性肝炎防控工作取得积极成效，丙肝治愈率达到95%。”沈洪兵说，接受规范治疗的乙肝患者可实现临床治愈，有效延缓和阻断疾病的传播和发展。2014年，我国5岁以下儿童乙肝表面抗原阳性率已降至0.32%，提前实现了世界卫生组织西太区乙肝控制目标。

中国肝炎防治基金会理事长王宇介绍，多年来，我国在乙肝免疫接种阻断乙肝病毒传播方面取得有效进展，避免2800万人成为乙肝病毒的慢性感染者。

“但我国肝炎防治工作仍然面临严峻挑战。”沈洪兵说，已感染的患者、携带乙肝或丙肝病毒人群基数巨大，疾病负担重。此外，基层医疗卫生服务能力依然薄弱，社会公众的认知水平和自我防护能力仍有待提高。

“病毒性肝炎防控工作仍然任重道远，这需要进一步加大工作力度，继续做好‘三个坚持’。”沈洪兵表示，坚持预防为主，从源头上有效减少疾病传播；坚持综合施策，切实提高防治管控的效果成效；坚持共建共享，持续营造良好的支持性环境，全社会的肝炎防治意识多提高一点，消除肝炎危害就更进一步。

“2022年世界肝炎日宣传大会”由国家卫生健康委、国家疾控局等指导，中国肝炎防治基金会主办。