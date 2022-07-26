直播预告：察五官辨五脏疾病——五官与五脏的关系

中医经典《黄帝内经》提出“心开窍于舌、脾开窍于口、肺开窍于鼻、肝开窍于目、肾开窍于耳”。

7月27日10:00至11:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科主任闫占峰做客直播间，为大家讲解五官与五脏的关系，千万不要错过。

专家介绍：

闫占峰，医学博士、副主任医师、硕士研究生导师、北京中医药大学东直门医院耳鼻喉科主任、教研室主任。任世界中医药联合会耳鼻喉口腔专委会理事、过敏性鼻炎专委会理事、中国中医药信息研究会耳鼻喉分会常务委员、中国中药协会耳鼻咽喉药物研究专委会常务理事等多个学术团体委员或理事。

擅长：耳鼻咽喉头颈外科常见病、多发性并的中西医结合治疗及手术治疗。擅用鼻内针法、割治等中医适宜技术及常规耳鼻咽喉头颈外科手术治疗。

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