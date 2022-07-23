国家卫健委：我国60岁以上至少1剂次疫苗接种率为89.6%

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

“经过各级部门、各个部门的通力合作，疫苗接种情况在各个年龄段都有明显提高。”国家卫生健康委副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人、中国科学院院士曾益新介绍，截至7月22日，31个省（市、区）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠疫苗341672.7万剂次，疫苗接种总人数达到129863.6万，第一剂次接种覆盖率为92.1%；其中已经完成全程接种126490.1万人，全程接种率达到89.7%；完成加强免疫接种79798.5万人，加强免疫接种率为71.7%。总体看，接种率是比较高的。

老年人接种方面，目前，我国60岁以上至少1剂次疫苗接种率为89.6%，基础免疫全程接种比例达到84.7%，加强免疫接种率达到67.3%。

曾益新指出，从这些数据看，目前我国全人群以及60岁以上老年人群疫苗接种覆盖率比过去都已经有了比较大的提高。但是仍然还有需要提升的空间，主要是两个问题：一是80岁以上高龄老人疫苗接种覆盖率还有待提高；二是老年人的加强针接种率还有待提高。

曾益新进一步介绍，60-69岁至少1剂次疫苗接种率为91.8%，基础免疫全程接种率是89.1%；70-79岁至少1剂次疫苗接种率为92.7%，基础免疫全程接种率87.1%；80岁以上人群至少1剂次疫苗接种率达到73.5%，基础免疫全程接种率是61%。老年人的加强针接种情况是：60-69岁加强免疫接种率是72.8%；70-79岁加强免疫接种率是69.9%；80岁以上人群加强免疫接种率是38.4%。

另外，我国从去年年初开始启动全民大规模疫苗接种，当时由于我国整体疫情防控非常好，老年人群感染风险低，当时的当务之急是外防输入，所以疫苗接种策略是优先接种高感染风险人群，也就是活跃在海关、口岸、物流、隔离点、医疗机构等这样一些高风险的人群，然后才是老年人群的接种。所以，现在要重点关注老年人群的接种。

曾益新强调，无论是境内还是境外的数据来看，由于老年人患基础疾病的比例比较高，一旦感染新冠病毒，不管是早期的毒株，还是现在流行的奥密克戎毒株，发生重症和死亡的风险都很高。而且老年人群还不同于年轻人，老年人的免疫功能相对弱一些，需要接种加强针才能获得最佳保护效果。

“所以，在这里恳切地呼吁大家都来帮助老年人，帮他们解疑释惑，给他们提供接种的便利，力争在比较短的时间内把老年人的新冠疫苗接种率进一步提高。”曾益新说。