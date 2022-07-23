我国现职党和国家领导人都已完成国产新冠疫苗接种

人民网北京7月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒疫苗安全性有效性有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人、中国科学院院士曾益新在会上表示，我国现职党和国家领导人都已经完成了新冠疫苗接种，而且都是接种的中国国产疫苗。这充分显示了我国领导人对新冠疫情防控工作的高度重视，对我国生产的新冠疫苗的高度信任。

另外，目前我国有3个新冠疫苗被世界卫生组织纳入紧急使用清单，有超过100个国家批准使用我国生产的疫苗，其中许多国家把我国疫苗作为低龄儿童唯一使用的疫苗。

曾益新介绍，包括土耳其、塞尔维亚、柬埔寨、菲律宾、阿联酋、沙特、约旦、印尼、秘鲁、智利等30多个国家领导人都带头接种了中国国产疫苗，这些情况都充分说明了我国疫苗得到国际社会的广泛认可。