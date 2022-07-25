锻炼身体 不只每天一万步那么简单

“每天健步走，走出健康路”，作为一种简单的健身方式，走路已被越来越多的人所喜爱，甚至还有不少人把每天走一万步当作长寿的标志。那么，日行万步是否等于长寿呢？本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，为广大网友讲解相关知识。

吴佳表示，现在很多人走路都会用手机计数，每天的总步数达不到1万步就不肯罢休。步数已经成为衡量运动的一个重要指标，但是绝大部分人却忽略了一个更加重要的指标，就是步速，也就是走路的速度。

为什么走路快的人更长寿呢？吴佳分析，一方面快步走的运动强度更高，有利于燃烧脂肪，而且对血液循环、心肺功能的促进提高作用更加明显。

“另一方面，走路需要骨骼、肌肉、神经系统等完美配合，以及心血管系统和呼吸系统的参与，如果走路速度太慢，说明身体的某些系统已经受损。如果走路速度比较快，则在一定程度上说明身体系统的功能比较健全。”吴佳说。

那走路多快算快呢？吴佳表示，走路时感受到心率明显加快，身体微微出汗，呼吸稍微有一点喘即可。

最后，吴佳提醒，虽然走路速度与寿命长短相关，但影响步速的原因还有很多，包括年龄、疾病、锻炼等。刻意提高步速并不能延长寿命，尤其是患有严重的心血管疾病、膝关节疾病的人，盲目快走反而会加重病情。建议根据自身实际的情况，采用合适的走路姿势，更有利于身体健康。

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