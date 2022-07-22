坚决防止出现规模性疫情（国务院联防联控机制发布会）

国务院联防联控机制7月21日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近期，全国多地报告了本土聚集性疫情，存在多条传播链，疫情防控形势严峻复杂。国务院联防联控机制综合组已向相关省份派出工作组，指导地方以最短时间、最小成本控制疫情。要坚持“外防输入、内防反弹”，坚持“动态清零”，严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，毫不松懈抓好常态化防控，主动防、早发现、快处置，全面提升全链条工作效率，力求科学精准、力求方便群众。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，7月份以来，全国疫情总体上处于低水平波动状态。近期，少数地区疫情有所反弹，呈现多点散发、多地频发的态势，单日报告的本土感染者数有所增加。近一周，疫情波及21个省份78个地市，其中7个省份报告的感染者数超过百例。总体上，各地在发生本土疫情后均能在较短的时间内有效控制，疫情影响较为局限，各地疫情应对处置能力和效率已得到进一步提升。

“当前，全球疫情出现反弹，暑期国内人员流动量加大，各地发生本土疫情的风险有所增加，全国疫情防控形势依然严峻复杂。”贺青华说，各地要坚持科学、精准、高效的防控原则，全链条落实好外防输入的各项措施，不断提高常态化防控情况下疫情监测的敏感性。发生疫情后，措施要坚决果断，坚持以快制快，力争用最短时间将疫情控制在最小范围，坚决防止出现规模性疫情。

近期，奥密克戎BA.5亚分支已经成为全球主要流行株，我国一些地方也检测出了BA.4和BA.5亚分支，其传播力和致病性如何？中国疾控中心病毒学首席专家董小平分析，BA.4和BA.5亚分支的传播力相较其他奥密克戎变异株略有增加，致病力总体上与其他奥密克戎变异株相似，我国现有防控措施仍能有效应对。“国内外专家认为，现行的新冠疫苗接种仍然有效。老年人、有基础病的人群接种疫苗，特别是接种加强针，仍然是最有效的预防措施。”董小平说。

“面对奥密克戎变异株BA.4和BA.5亚分支，一方面要注重其增强的传播力和较大规模暴发产生的重症、危重症病例，特别是高危人群，及时发现、有效控制显得非常重要。另一方面也不必过度解读和恐慌，现有的疫苗和非药物防控措施仍然非常有效。”董小平说，对公众来说，应尽可能完成疫苗的基础和加强接种，最大限度地避免出现严重临床后果。此外，要一如既往做好常规的个人防护。

截至7月20日，全国累计报告接种新冠疫苗34亿1514.6万剂次，接种总人数为12亿9816.1万人，已完成全程接种12亿6438.5万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿3616.9万人，完成全程接种人数2亿2311万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的89.45%和84.5%。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 02 版）