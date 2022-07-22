君乐宝奶粉第二季度销售增长率40%

近日，在第五届婴童产业细分行业大会-有机奶粉大会上，君乐宝乳业集团副总裁兼奶粉事业部总经理刘森淼透露：君乐宝奶粉第二季度销售增长率达40%，重客连锁渠道取得重大突破，优萃有机奶粉实现上半年增率超75%。

刘森淼表示，优萃有机奶粉上半年优异的市场表现对君乐宝奶粉整体大盘的增长功不可没。近年来，随着科学育儿观念加深，品质和天然成为新生代父母的主要诉求，有机奶粉的纯净安全、营养健康正好满足消费者的期待，或将成为高端奶粉或超高端奶粉的主流。然而，布局有机奶粉品类对企业全产业链、品牌、渠道、团队建设来说都是一场考验。

2020年，君乐宝精准洞察市场需求，发力有机奶粉品类，创新推出新一代配方有机奶粉。成功的市场布局，是君乐宝奶粉长期稳健发展的主因。今年上半年，君乐宝奶粉旗下多款新品面市，市场反响良好。依托远超竞品的“高含量乳铁蛋白”优势，君乐宝奶粉完善并领跑超高端婴配奶粉市场。纯羊奶粉的推出，也让君乐宝奶粉实现“牛羊并举”的战略布局，进一步夯实了市场优势。

此外，君乐宝奶粉还持续深化与渠道经销商的战略合作，通过服务支持与营销赋能实现价值共生、市场共赢。今年年初，君乐宝君保利母婴俱乐部正式成立，该俱乐部在满足母婴人群高品质需求的前提下，服务合作伙伴，针对婴连锁运营特性制定一系统一策服务营运方式，明确产品规划思路，致力于打造年销量过亿、过千万级别的母婴连锁系统。君保利母婴俱乐部的成立，给予了商家、市场强大的信心，构建了合作双赢的良好生态。

刘森淼在大会上还提到，君乐宝奶粉依托内码制实现了稳秩序保利润。内码制是君乐宝对奶粉价盘管控和品质监管的新举措，区别于罐外码，内码是打开奶粉桶内铝膜纸才可见的二维码，内码系统可以帮助企业、合作伙伴等知道产品物流走向、消费终端等信息，精准把控产品销售渠道。

经过近一年的落地执行，内码制在稳定价盘、防止窜货、构建秩序方面效果显著。“门店利润得到了保护”“客流量留存率有所改善”“业绩提升、出乎意料”……随着渠道支持声量持续走高，质疑和观望逐渐消除，越来越多的经销商、母婴店主成为内码制改革的坚定支持者和拥护者。

展望未来，刘森淼表示，君乐宝将持续创新奶粉品类，拓展产品布局，从消费者需求出发，携手合作伙伴为中国宝宝提供品质更优、营养更全面的产品，让祖国的下一代喝上好奶粉。