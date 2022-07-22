我国无障碍环境建设水平持续提升（民生视线）

上图：中国建筑二局位于北京市西城区的一处养老公寓改造项目样板间。

本报记者 丁怡婷摄

一条平缓的坡道，一个宽敞的无障碍卫生间，一套实时的聋听交流系统……加强无障碍环境建设，是一个国家和社会文明的重要标志。数据显示，我国残疾人总数超过8500万，60岁及以上人口超过2.6亿。去年底印发的《无障碍环境建设“十四五”实施方案》（以下简称《实施方案》）提出，“加快形成设施齐备、功能完善、信息通畅、体验舒适的无障碍环境”。

当前无障碍环境建设取得了哪些进展？如何让残疾人、老年人等特殊群体安全便利地融入社会生活，平等共享经济社会发展成果？记者进行了采访。

无障碍设施覆盖范围不断扩大，无障碍环境不断完善

7月14日早上7点，家住北京市朝阳区的杜鹏给轮椅安上电动车头，早早来到附近的常营地铁站。今天，他要前往30多公里外的丰台区汇爱大厦，为脊髓损伤的朋友分享生活重建经验。

“常营地铁站有3个进出站口设置了坡道和直梯，并且还有援助按钮和服务电话，以便寻求帮助。”看了看表，杜鹏出发了：上坡道，坡度很平缓；乘直梯，按钮够得着；入站台，闸机宽度足；进车厢，高差跨得过，一路下来仅花了3分多钟。

7点47分，坐了15站地铁，杜鹏来到海淀区白石桥南站进行换乘。刚从车厢出来，一名地铁工作人员迎面走来：“右边往前走到头就是直梯，需要帮助吗？”“没问题，谢谢！”作为一名北京冬奥会和冬残奥会的无障碍体验员，杜鹏去年的轮椅行驶里程达8000公里。对于北京地铁的无障碍设施，他谙熟于心：“今天坐的6号线、9号线是相对较新的线路，配有直梯，车厢和站台的高差也不大，基本可以自助出行。”

8点07分，到达丰台区六里桥东站，出车厢、乘直梯、上地面都很顺利。此时还剩一道坎——到达汇爱大厦还得过条大马路，幸运的是，马路两侧缘石坡道的坡口与人行道之间“零高差”，轮椅顺畅通行。

2002年，只有22岁的杜鹏由于脊髓瘤导致高位截瘫，从此坐上了轮椅。当时他住3楼，没有电梯，又不想麻烦别人，因此很少下楼。后来，北京市逐步完善无障碍设施建设，杜鹏鼓起勇气走出家门。2019年，北京市启动全市无障碍环境建设三年专项行动，无障碍设施覆盖范围不断扩大，无障碍环境建设水平持续提升。

杜鹏感慨，除了交通出行更加友好之外，无障碍服务也更加便利：“2018年我和媳妇结婚想拍婚纱照，但附近的摄影棚，要么在地下，只有楼梯，要么门槛比较多，最后也没拍成。去年我们发现一家影楼，无障碍设施比较完善，试衣、化妆、拍摄整个流程下来行动都很顺畅，补上了遗憾。”在杜鹏看来，从理发、进商场等生活小事，到无障碍体验、生活重建培训等工作事务，无障碍环境不断完善，让他可以平等、便捷地融入社会发展，更好实现自己的人生价值。

数据显示，北京无障碍环境建设三年专项行动累计改造公交枢纽、公交站台、地铁站、公共停车场2000多个，城市全域主要道路盲道基本“无断点”、缘石坡道基本“零高差”；改造街边小餐饮、小理发店、小便民店等七小门店2.43万个，努力解决群众家门口“最后一公里”的无障碍问题。

不只是公共场所，无障碍环境建设也走进了社区和家庭。来到北京市海淀区北洼西里8号楼，一段长10多米的平缓坡道映入眼帘，两侧的棕色双层木质扶手，既满足了轮椅使用者、老人和儿童的扶握需求，也解决了之前不锈钢扶手冬季过于冰冷、容易结冰的不便。“我腿脚不好，出门总要用轮椅。之前虽然也有坡道，但比较陡、不安全。”这条去年新改造的无障碍坡道，让80多岁的居民刘大爷很安心。

2019年至2021年，全国累计开工改造城镇老旧小区11.5万个，惠及居民2000多万户。在各地改造过程中，加装电梯5.1万部，增设养老、助餐等各类社区服务设施3万多个。“十三五”期间，我国共为65万贫困重度残疾人家庭进行了无障碍改造。《实施方案》提出，“十四五”期间，要支持110万户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。

聋听交流系统、公交接驳无障碍导航等技术加快应用，助力信息无障碍建设

加强无障碍环境建设，不仅要完善“硬设施”，也要提升“软环境”，将大数据、人工智能、物联网等技术深度应用于残疾人出行、养老等需求。

轻点液晶显示屏、用手语“说”出想办理的业务，在江西省南昌市红谷滩区市民中心，听障人士蒋鹏很快完成了残疾人证到期换证业务。过去到窗口办理业务时，他只能通过手机或纸笔交流；如今，借助聋听交流系统的在线实时翻译，“无障碍”交流方便快捷。

在浙江省宁波市，公交导盲系统则帮助更多视障乘客出行无阻。“下班车即将进站，支持导盲、支持轮椅……”6月底，公交导盲系统在宁波389路公交车上试运行，视障乘客使用下载的手机应用程序，根据语音提示选择上下车站，便可实时收到语音提醒，公交车外置喇叭也会进行播报。宁波市公交集团镇海公司经理周薇介绍，这是宁波首条装有盲人导乘系统的公交线路，为视障人士出行提供精准的公交助乘服务。

“支持手语与语音的转换设施、公交接驳无障碍导航、电子盲道、无障碍数字地图等，都是无障碍环境信息化的重要内容，能够为有需求的社会成员提供更周全、更便利的无障碍信息交流服务。”中国中建设计研究院总建筑师薛峰介绍。

据了解，首批325家网站和手机应用程序已完成适老化和信息无障碍改造。从场景上，贴近老年人和残障人士常用的电信服务、出行、购物等应用需求；从流程上，实现“一键订票”“一键叫车”等简易操作；从功能上，推出内容朗读、语音播报、人工直联“一对一”热线等暖心服务，帮助特殊群体共享信息化成果。与此同时，中国残联为盲人、聋人提供盲文、有声读物、手语字幕等无障碍文化服务，全国各级公共图书馆设立盲文及有声读物阅览室1315个，席位达到2.4万个。

加强无障碍环境建设，要注重系统化推进、精细化设计、人性化服务、智慧化赋能

近年来，各地区各部门积极推进无障碍环境建设，取得了显著效果。但也要看到，我国无障碍环境建设仍存在较多困难和薄弱环节。例如，法律法规政策标准体系还不完善；无障碍设施质量有待提高，部分无障碍设施设计不合理、建设不规范、管护不到位；信息交流无障碍比较薄弱等。

杜鹏认为，无障碍环境建设解决了“有没有”的问题，还得追求“好不好”的体验，“例如有的扶手缺少维护、缘石坡道上下坡处被阻车桩挡住等，都给特殊人群使用带来不便。”

如何进一步完善无障碍环境建设，让社会成员广泛受益？

——系统化推进。薛峰认为，纵向看，要加强设计、施工、验收、维护全过程管理力度，开展无障碍环境建设研究，培养相关专业人才。在设计上应实现由“点”到“线”和“面”的全面提升，尤其要注重无障碍环境的系统性和连贯性接驳。横向看，无障碍环境建设涉及市政建设、公共交通、信息技术等多个领域，是一项综合性、跨部门的系统工程，需要建立多部门共同参与、互相配合的长效工作机制。

今年4月，住房和城乡建设部发布的强制性规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》开始实施，首次对无障碍设施进行分类，包括无障碍通行设施、服务设施、信息交流设施，并在设计方面分别做出规定。例如门口有高差时应以坡度不大于1∶10的斜面过渡，缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差等。此外还明确工程验收时，应对无障碍设施的地面防滑性能、扶手和安全抓杆的受力性能进行验收；无障碍设施应明确维护责任人并定期进行检查。

——精细化设计。走进北京市西城区的一处养老公寓改造现场，无障碍设计体现在一处处细节之中：医用防滑材质的地面、带有拉绳的紧急呼叫按钮、能够辅助老人抬腿坐起的护理床……

中国建筑二局三公司项目经理王铁研介绍，该项目预计明年8月投入使用，能够容纳450余位老年人。薛峰建议，无障碍建设要下绣花功夫，应当以解决不同人群的无障碍需求为目标，包括详细的规划布局、恰当的设施设备选用、材料材质选择等，还可以邀请残障人士实地监督和体验，提出相应的建议。

——人性化服务。加强无障碍环境建设，不仅要使有需求的群体方便、舒适地使用无障碍设施，还要在人性化服务上进行探索。不久前，北京地铁上线“北京地铁服务”小程序，提供一对一无障碍预约服务。乘客可以提前告知车站出行计划，工作人员会提前10分钟到达点位，提供无障碍出行服务。

——智慧化赋能。“从趋势看，未来要通过大数据、物联网和人工智能等技术，利用信息化手段对无障碍环境进行规划设计。例如可以通过射频识别技术与语音合成技术，建立电子盲道；再比如通过大数据收集、分析特定群体在不同情境下的需求，作为无障碍设计的参考依据。”薛峰表示。

杜鹏认为，推进无障碍环境建设，还要提高全社会的无障碍意识，而不只是将它看作是残疾人、老年人群体的“特权”。“完善无障碍环境，受益的不只是残疾人、老年人，伤病患者、孕妇、儿童、提重物者等社会成员都有无障碍需求。应当坚持全龄友好，推动无障碍理念真正深入人心，使之成为每个公民的自觉行动，让全社会有温度、无障碍。”

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 19 版）