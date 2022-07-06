夏天喝什么水最解暑？

炎炎夏日，人体出汗增多，饮水成为这个季节重要的“养生课”。本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，为广大网友分享相关知识。

闷热难熬的夏天，坐着一动不动就会出汗的日子，喝什么能补水？吴佳表示，首先各种甜饮料不可取，甜饮料中大量的糖分不但补水效果不好，还会让人一口一口喝出一个大胖子。

白开水是否是最妥当的补水方式？吴佳表示，喝白开水确实是实实在在的补水，但白开水里面还缺少了一些物质。因为人体在出汗的时候，随着汗液排出的除了水分，还有身体里的矿物质，比如说钠、钾等，如果只是大量地补水，没有补充上矿物质，人就会觉得虚弱无力，打不起精神来。

那么，夏天喝什么最解暑？吴佳推荐，可以煮绿豆汤或者红豆汤喝。豆类里面含有丰富的矿物质，稍微加一点盐，就能补充汗液中流失的矿物质。还可以泡茶，如大麦茶、柠檬茶、花茶等，同样可以补充矿物质。

“此外，运动饮料也含有钠、钾等矿物质，但也加了糖。对于大量运动出汗的人来说，运动饮料确实能有效补充糖分和矿物质，可是对于没怎么运动的人来说，运动饮料里的糖，除了让人发胖就没什么用处了。”吴佳说。

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