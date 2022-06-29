身体无缘无故出现异常 警惕冠心病

有这么一位老年高血压患者，平时没有什么不舒服，血压控制在150/60mmHg左右，波动不大，自我感觉良好。可是最近血压波动加大，经常高压（收缩压）飙升到200mmHg，低压（舒张压）飙升到90mmHg，有时还会感到头晕、恶心。

照他自己的话说，稍微快走几步或者情绪波动时就会血压升高很快，跟以前“不一样”，休息一会儿就恢复正常。子女得知后，感觉不正常，就带老人来到我们胸科心脏中心就诊。

经过问诊、查体等，我的第一印象诊断：冠心病、不稳定性心绞痛。有四个理由：

第一，诱因：劳累（快步行走、情绪激动等）后发生；

第二，持续时间：持续10-20分钟血压可恢复正常；

第三，伴随症状：过程中伴有憋气；

第四，休息可缓解。

同时，在门诊给患者舌下含服一片硝酸甘油，让患者进行平时快步行走活动，结果活动距离明显增加，且持续时间明显减少，憋气程度也明显减轻。经入院完善检查发现，患者前降支（心脏主要血管）近段狭窄约95%。

经支架处理，很快患者便好转出院，至今未再出现血压明显波动及憋气不适。

通过这个病例想告诉大家：任何与平常明显不一样的情况，诸如：血压波动突然加大，活动明显受限，药物效果变得不理想等，都有可能是身体出了问题。身体已经给出了警示，我们就要重视起来。

文/王彦富（北京胸科医院）