吃素也会得脂肪肝？营养师：清淡饮食≠素食

随着生活水平的不断提高，高热量、高代谢的食物正在成为餐桌上的主角，脂肪肝越发常见，为此不少人选择长期素食，但结果还是难逃脱脂肪肝的困扰。为什么吃素也会得脂肪肝？本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，为广大网友讲解相关知识。

吴佳表示，首先素食不等于清淡饮食。一般情况下，清淡饮食指的是低盐低油低糖，可是吃素的人仅仅只是不吃肉而已，有可能高盐高油高糖的食物，一个也没落下。比如薯片、油条、油泼面等，都是高盐高脂的代表。比如甜饮料、巧克力、糖果、点心等，都是高糖的代表。

其次，素食不等于低热量。为了让素菜好吃，不少素食添加的油脂往往比肉菜还多。

再次，素食会让人不自觉地摄入更多的碳水化合物。因为不吃肉，很容易吃不饱，反而会吃更多的主食，这些高碳水化合物会增加胰岛素的分泌，促进碳水化合物转化为脂肪，储存在肝脏中。

最后，素食者还可能出现蛋白质摄入不足，而人体将脂肪从肝脏中转运出来，是需要蛋白质帮助的。

“安排不恰当的素食不仅不会对健康有益，反而可能引起某些营养素摄入不足、营养不良、肌肉减少以及脂肪肝等情况。”吴佳建议，如果不是出于某些无法改变的原因，不要轻易地长期坚持纯素食。

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