“冬眠”身体刚苏醒 春季运动不宜突然高强度

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）初春时节，万物复苏、春暖花开，让不少人都产生了运动的想法。不过，春季运动有讲究，尤其要注意防止运动损伤。结合门诊情况，湖南人民医院关节与运动医学科主任王靖表示，春季运动损伤患者比其他季节会略高一些，因为被“封印”了一个冬天的身体一下子“解冻”，有些人选择突然高强度运动，这就极易造成运动损伤。

王靖表示，对于长久不锻炼的人，在运动前应充分做好准备活动，充分牵拉缩短的肌肉和韧带。同时要掌握好运动量，选择适合自己的运动项目，从小量逐渐适应，让还在“冬眠”的身体器官逐渐苏醒。

尤其在爬山时，要注意护膝。王靖表示，膝关节本身就不太好的人群，尽量不要选择爬山运动。爬山虽然强身健体，但要因人而异，不建议中老年人，尤其是患有骨关节炎及骨质疏松的人群经常爬山。

“这是因为，与平地行走相比，登山时人体对膝关节的压力增加了四至五倍，关节软骨面和半月板的摩擦应力增大，容易造成关节损伤，一旦磨损加重，几乎是无法恢复的。”王靖建议，尽量选择平地的运动，如散步、慢跑等。

此外，就肩关节脱位，王靖表示，据不完全统计，创伤性肩关节脱位多发于14岁至34岁人群，年龄低于20岁，并且肩关节脱位复发率高达90%以上，在肩关节处于某个特定的位置时就会诱发脱位，比如“投篮”“扣杀”“发球”等动作，还有的发生在乘坐公共汽车时，手拉杆辅助站稳，遇到急刹车，猝不及防就会导致脱位。

“第一次出现肩关节脱位时，就不可大意。哪怕康复后，也应尽量避免高强度相同动作，以免复发。”王靖强调。

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