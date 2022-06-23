哪种运动适合自己？三句话轻松看懂

近年来，随着全民健身的深入实施，人们的参与程度不断提高，“多锻炼、少生病”越来越成为一种社会共识。那么，科学健身应该选择哪些运动项目？需要注意哪些事项？本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，为广大网友分享相关知识。

跑步、游泳、举铁、俯卧撑……各种运动项目眼花缭乱，那到底哪种运动效果最好？对此，吴佳表示，没有哪一种运动是适合所有人的、绝对好的运动，关键要多样化，并建议做三种类型的运动。

“第一种是有氧运动，比如跑步、游泳、打球等，刚开始做有氧运动时，要循序渐进，逐渐增加运动的时间和强度。”她说。

“第二种运动叫抗阻运动，顾名思义就是抵抗阻力，主要是锻炼身体的肌肉，尤其是大肌肉体。”吴佳举例，比如举铁、弹力带等负荷运动，或者俯卧撑、引体向上等自重运动。不建议每天都做，最好两到三天做一次，或者隔天进行，给身体尤其肌肉恢复的时间。

吴佳说，第三种运动是柔韧性运动，是针对身体的柔韧度和灵活性的训练，比如日常拉伸、瑜伽、太极等，建议要天天做，尤其是在进行高强度的有氧运动或者是抗阻运动的前后，一定要做一做这种柔韧性的运动。

最后，吴佳总结，有氧运动天天有，抗阻运动不可少，柔韧运动随时做。