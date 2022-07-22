现行疫苗接种对奥密克戎仍然有效

打赢疫情防控阻击战

在昨天下午召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委相关负责人介绍，当前全球疫情出现反弹，暑期国内人员流动量加大，各地发生本土疫情的风险有所增加，全国疫情防控形势依然严峻复杂。各地要继续严格按照新冠肺炎防控方案（第九版）的有关要求，全链条落实好外防输入的各项措施，不断提高常态化防控情况下疫情监测的敏感性。专家表示，奥密克戎变异株应该不会是最后一个变异株，因此对于新的变异株的监测，以及对其传播力、致病力和免疫逃逸力的研究，将是今后长期的关注重点。

暑期人员流动量加大

疫情防控形势依然严峻复杂

在昨日的发布会上，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，7月份以来，全国的疫情总体上处于低水平波动状态，近期少数地区疫情有所反弹，呈现多点散发、多地频发的态势，单日报告的本土新增感染者有所增加。

近一周，疫情波及21个省份78个地市，其中7个省份报告的感染者数超过百例。甘肃兰州、广西北海、河南驻马店疫情仍然处于进展阶段，社会面传播风险较大。总体上，各地在发生本土疫情后均能在较短的时间内有效控制，疫情影响较为局限，各地疫情应对处置能力和效率已得到进一步提升。

但是，全球疫情出现反弹，暑期国内人员流动量加大，各地发生本土疫情的风险有所增加，全国疫情防控形势依然严峻复杂。各地要继续严格按照新冠肺炎防控方案（第九版）的有关要求，坚持科学、精准、高效的防控原则，全链条落实好外防输入的各项措施，不断提高常态化防控情况下疫情监测的敏感性。发生疫情后，措施要坚决果断，坚持以快制快，力争用最短时间将疫情控制在最小范围，坚决防止出现规模性疫情。

多地现奥密克戎BA.5亚分支

现有防控措施仍能有效应对

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前全球疫情仍处于高位，日新增确诊病例多次突破100万例。奥密克戎变异株BA.5亚分支已成为全球主要流行株，我国外防输入压力持续增大。6月以来，我国已有多地发现了奥密克戎的新变异分支BA.5。

会上，中疾控病毒学首席专家董小平表示，BA.4/BA.5的传播能力和其他奥密克戎进化分支相比，的确出现了增强现象。国际上一些国家的局部研究发现，上述两种变异分支的R0与其他奥密克戎分支相比有所增强；在很多国家，BA.4/BA.5已经成为传播优势毒株；过去5-6周，欧洲、北美感染人数出现明显增加。在致病能力方面，目前对其的研究观察发现，其整体致病能力与其他奥密克戎变异株相似，但病毒在老年人群中快速传播，形成了重症病例，欧洲12个国家的住院率、ICU病房使用率有所增加；另外流行病学数据模型研究显示，其引起的感染率和死亡率可能在近期增加。

董小平称，虽然这些变异株传播能力增加，但仍然属于奥密克戎进化分支，目前没有任何证据显示，现有的非药物干预措施和防控措施无效。换句话说，我国现有的防控措施仍能有效应对。

新冠病毒已出现多个变异株

奥密克戎应该不会是最后一个

董小平介绍，病毒变异，特别是RNA病毒的变异是病毒生存的基本特征，当病毒宿主（人群）通过自然感染、疫苗接种等对某种毒株产生了一定的群体免疫后，病毒就会通过变异，以部分突破存在的免疫屏障，从而得以繁殖，这也是许多病毒性传染病常常呈现出周期性发病增加的原因之一。新冠病毒的确是一种“聪明”“狡猾”的病毒，在短短的两年半内出现了多个变异株，形成了多个流行高峰。

董小平表示，关于新冠病毒的变异，大部分学者认为将长期存在，奥密克戎变异株应该不会是最后一个变异株，因此对于新的变异株的监测，以及对其传播力、致病力和免疫逃逸力的研究，将是今后长期的关注重点。国内外专家认为，现行的疫苗接种仍然有效，对于老年人、有基础病的人群进行疫苗接种，特别是加强针的接种，仍是最为有效的预防措施。

低风险区人员离开所在地

应持48小时核酸证明

会上，中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，第九版防控方案中，低风险区是指中高风险区所在的县（市、区、旗）的其他地区。相对于中高风险区的风险低，但是相对于没有疫情的县（市、区、旗）有一定风险。没有疫情发生的县（市、区、旗）全域实行常态化防控措施。

低风险区人员离开所在的地区或城市，应持48小时核酸检测阴性证明。“这里提醒低风险区人员进行跨区域流动时，到达目的地后应及时向所居住社区或酒店主动进行报备，按要求完成三天两检，参与配合做好疫情防控，保护自己和他人的健康。”王丽萍说。

第九版方案优化防控措施

但绝不是放松防控

贺青华介绍，第九版防控方案是对防控措施的优化，绝不是放松防控。“第九版防控方案是根据病毒变异后的潜伏期缩短的特点，相应地减少了对入境人员、密切接触者等风险人员的隔离管控时间，在保障疫情防控效果的前提下，优化了集中隔离资源的使用，降低了对群众生产生活的影响。又比如，方案相应加密了风险人员的核酸检测频次，有利于尽早发现感染者，并及早启动处置工作。”

贺青华表示，第九版防控方案的关键体现在，一是把该管住的重点管住，二是把该落实的措施落实到位，三是把该取消的坚决取消。因此，要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，要进一步提高疫情防控的科学性、精准性，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。 文/本报记者 蒋若静

专家释疑

老年人接种新冠疫苗可有效预防重症

中国疾病预防控制中心免疫规划中心主任医师 余文周

问：到目前为止我国老年人接种疫苗情况如何？提升老年人群接种覆盖率对于保护这个群体来说意味什么？

余文周：截至2022年7月20日，全国新冠病毒疫苗接种覆盖率为92.1%，全程接种率89.7%；老年人接种覆盖率为89.5%，全程接种率为84.5%。相较来看，60岁以上人群接种率较低，有些地方接种率低于80%。

从目前新冠疫情形势和变异株流行特征看，需进一步提高老年人群新冠疫苗的接种率。虽然病例总数中，老年人群病例所占比例低于年轻人群，但老年人一旦感染，引发重症以及死亡的风险远高于其他人群，从最近几次疫情分析，死亡病例中90%甚至95%以上为60岁以上的老年人。从保护易感人群的角度来看，接种新冠疫苗对预防感染后发生重症和死亡的效果显著。

我们对国内和国外的多起疫情相关资料研究分析发现，接种两剂和3剂新冠疫苗，对预防重症和死亡能达到很高的效力，特别是接种3剂疫苗后，预防重症和死亡的效力能达到90%以上。所以，为应对目前新冠疫情，为保护所有老年人，我们鼓励没有接种禁忌的老年人尽快接种新冠疫苗，如果已经满足加强免疫接种条件的，还要尽快接种加强针。

问：我国新冠疫苗接种工作开展近两年了，对于高血压和糖尿病患者，接种疫苗后有没有对病情影响的反馈？

余文周：目前，新冠病毒疫苗接种覆盖近13亿人，接种覆盖2.34亿的老年人。全国建立了疑似预防接种异常反应监测系统，接种疫苗后出现不良反应均能通过此系统报告，我国接种疫苗累计超过34亿剂次，从目前数据看，新冠病毒疫苗接种不良反应发生率不高于其他疫苗，而不良反应80%以上为一般反应，主要为局部疼痛、红肿、硬结，以及一过性发热、乏力等症状。我们分析监测系统的数据，并没有发现接种新冠病毒疫苗后对高血压和糖尿病等慢性病病情有影响。

我国高血压患病人数已达2.45亿，糖尿病患者近1亿，在前期临床试验的过程中，这也是重点考虑的人群。国内新冠病毒疫苗已开展一些临床研究，高血压、糖尿病、冠心病、癌症、慢性呼吸道疾病等基础疾病人群在接种新冠病毒疫苗后安全性与健康人群无显著性差异，主要不良反应为疲劳和注射部位疼痛，大多数不良反应为轻微的不良反应，呈一过性。

对于老年人接种，接种单位规范操作也是安全的重要保证，做到健康状况询问和接种禁忌核查、知情告知和接种后的留观等工作。接种单位也有急救人员和急救器械，而由于个体自身差异产生的影响，我们也有临床大夫及时处置。

问：有一些感染了新冠病毒奥密克戎变异株的患者自述症状很轻，那么老年人群还有必要打疫苗吗？

余文周：经过一些研究证实，新冠病毒奥密克戎变异株传播性增强，病毒主要是通过上呼吸道进入人体，引起上呼吸道症状，更容易让病毒通过飞沫等形式排出体外，从而助推病毒传播。

老年人大多具有一种或多种慢性病，感染新冠病毒后，其发展为重症和死亡的风险会增加数倍甚至几十倍；另外，新冠病毒感染引起症状，也会导致一些慢性病症状加重。一是老年人群的机体免疫力下降，一旦感染病毒，自身抵抗病毒的能力弱，则面临风险更高、症状更重、治疗更难等一系列问题。二是老年人群患有高血压、糖尿病等基础性疾病的比例较高，而这些基础性疾病是新冠发生重症和死亡的危险因素。如果感染了病毒，会导致原有慢性疾病的症状更严重，或者更容易出现合并症。

老年人接种新冠病毒疫苗，完成全程接种和加强免疫接种，能够有效预防新冠重症和死亡，老年人又是新冠病毒感染重症和死亡高风险人群，十分有必要接种新冠病毒疫苗。