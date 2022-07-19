做到“四个最严” 守护食品安全（人民健康这十年⑤）

图为6月29日，江苏连云港，检测人员在采集蔬菜样本，检测是否存在农药残留。

朱华南摄（人民视觉）

图为6月20日，安徽省淮北市市场监督管理部门工作人员在外卖企业骑手管理站点，对送餐员身份、健康状况等基本信息核验、登记、更新及建档工作落实情况进行检查。

李 鑫摄（人民视觉）

民以食为天，食以安为先。食品安全关系每个人的身体健康和生命安全，必须抓得紧而又紧。

党的十八大以来，中国食品安全工作取得了积极进展，真正做到了“用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众‘舌尖上的安全’”。

已发布食品安全国家标准1419项

食品安全无小事，打造最严谨的食品安全标准体系，“吃得放心”问题才能有章可依。食品安全标准是强制性技术法规，既是生产经营者的基本遵循，也是监督执法的重要依据。

10年来，国家卫健委组建含17个部门单位近400位专家的国家标准审评委员会，坚持以严谨的风险评估为科学基础，建立了程序公开透明、多领域专家广泛参与、评审科学权威的标准研制制度和全社会多部门深入合作的标准跟踪评价机制，不断提升标准的实用性和公信力。

截至目前，已发布食品安全国家标准1419项，包含2万余项指标，涵盖了从农田到餐桌、从生产加工到产品全链条、各环节的主要健康危害因素，保障全人群的饮食安全。标准体系框架既契合中国居民膳食结构，又符合国际通行做法。

“我委依据新的《中华人民共和国食品安全法》规定，牵头将原来分散在15个部门管理、涉及食品的近5000余项相关标准进行了全面梳理。”国家卫健委食品安全标准与监测评估司司长刘金峰介绍，国家卫健委将食用农产品安全标准，食品卫生、规格质量及行业标准中的强制执行内容进行了整合，重点解决“标准一大堆、不知用哪个”的问题。

近年来，按照“最严谨的标准”要求，国家卫健委完善了以风险监测评估为基础的标准研制制度。目前中国的食品安全标准体系分为通用标准、产品标准、生产经营规范和检验方法四大类，覆盖从原料到餐桌全过程。四类标准相互衔接，从不同角度管控食品安全风险。

刘金峰介绍，中国已连续15年担任国际食品添加剂、农药残留国际法典委员会主持国，牵头协调亚洲食品法典委员会食品标准工作，为国际和地区食品安全标准研制与交流发挥了积极作用。

食品污染和有害因素监测覆盖99%县区

让老百姓吃得安心，食品安全风险监测和评估是“守门人”。据国家食品安全风险评估中心主任李宁介绍，经过连续十余年组织实施国家食品安全风险监测和评估，已经初步掌握中国主要食品污染状况和趋势，基本掌握不同地区、不同季节主要食源性疾病的发病趋势和发病规律。

“例如，毒蘑菇中毒主要发生在南方一些地区。近年来，地方对中毒高发地区加强风险提示，加大消费者不采不食野生蘑菇等针对性科普宣传，明显降低了毒蘑菇中毒的发生起数和死亡人数。”李宁介绍，国家食品安全风险评估中心对发现的隐患及时开展风险评估，通报相关监管部门及时制定修订限量标准，有效发挥监测评估的预警作用。

目前，中国已经建立国家、省、市、县四级食品污染和有害因素监测、食源性疾病监测两大监测网络以及国家食品安全风险评估体系。食品污染和有害因素监测已覆盖99%的县区，食源性疾病监测已覆盖7万余家各级医疗机构。食品污染物和有害因素监测食品类别涵盖居民日常消费的粮油、蔬果、蛋奶、肉禽、水产等全部32类食品。

“这些措施使得重要的食品安全隐患能够比较灵敏的得以识别和预警，不仅为标准制定提供了科学依据，同时为行业规范有序发展和守护公众健康提供有力支撑。”刘金峰说。

近年来，外卖配送业务快速发展，网络餐饮服务逐步增多，其食品安全问题广受关注。

“从食品安全角度，无论外卖还是堂食、网购还是实体店购买，对食品的安全要求是一致的。”刘金峰说，国家卫健委会同市场监管总局制定发布了《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》，已于今年2月22日实施。外卖、网购食品的生产经营者应严格遵守相关法律法规标准，加强生产、储运、配送各环节管理，共同维护广大消费者“舌尖上的安全”。

对食品添加剂采取严格审批管理制度

食品添加剂可以改善食品的品质和色、香、味，对于防止食品腐败变质起到重要作用。但不少人对食品添加剂心存疑惑——到底能不能吃？

“食品工业的发展离不开食品添加剂，比如改善食品色泽所用的着色剂、预防食品腐败所用的防腐剂、卤水点豆腐所用的凝固剂，这些都是食品添加剂。正是有食品添加剂的存在，才使得食品的生产、储运和流通得以正常进行，超市里的各种食品才能如此丰富多彩。”李宁表示，中国对食品添加剂的使用采取严格的审批管理制度，只有工艺技术上确实有必要，而且经过风险评估确定为安全可靠的食品添加剂才会被批准使用。即使安全性得到保障，没有工艺必要，也不会批准使用。

中国对每一种食品添加剂在哪些食品里面能用、使用量多少都有严格规定；对食品添加剂的管理、标识，食品添加剂的生产许可，也都有严格的相关要求。只要符合标准规定的食品添加剂，按照标准的使用范围和使用量来使用，都是安全的。

有消费者担心日常摄入的多种食品含有同一种食品添加剂，是否会超标而给身体额外带来负担。对此李宁表示，国家卫健委在制定每一种食品添加剂在食品里的使用范围、使用剂量时，已经充分考虑了消费者一天可能摄入多种食品含有同一种添加剂的情况。

“只要生产企业严格按照食品添加剂的标准来使用、食品是合格的，消费者就没必要担心添加剂对健康产生额外负担。”李宁说，建议消费者在膳食模式上合理搭配、平衡膳食，按照中国居民膳食指南推荐的膳食模式，吃得更健康、更营养。