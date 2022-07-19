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如何快速瘦肚子？3个动作帮你“铲平”肚腩

人民网记者 闫妍

2022年07月19日08:42 来源：人民网

由于吃得好、动得少，越来越多人“挺”起了肚腩。肚子上的肥肉不仅影响美观，还会带来多种健康风险。那么，如何才能有效“铲平”肚腩呢？就此人民网记者采访了四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧。

“腹部脂肪堆积对健康的危害不容小觑。”陈莞婧介绍，堆积的脂肪会使腹腔内的脏器长期处于炎症环境，严重危害心血管系统健康，并增加罹患高血脂、高血压、糖尿病、骨关节炎，甚至是恶性肿瘤的风险。

陈莞婧表示，脂肪堆积是全身性的，因此不存在“局部减脂”，只有全身瘦了，腹部才会瘦。但是可以通过力量锻炼提高腹部肌肉力量，从而塑造更好的腹部形态。如果想瘦肚子，应“全身减脂”和“腹部塑形”双管齐下。

“运动训练方面应遵循动则有益、贵在坚持、适度量力、循序渐进的原则。”陈莞婧为大家带来3个腹肌训练动作，帮你“铲平”肚腩。

卷腹摸膝

平躺，屈膝，双腿分开，双脚踩实，腹部发力将肩和上背部卷离地面，双手摸膝，摸膝时呼气。

仰卧交替抬腿

腰部贴紧地面，双手放于臀部两侧，勾脚尖，双腿伸直，缓慢交替抬起。

俄罗斯转体

坐姿，双腿屈膝抬起，脚离地，下背部挺直，保持腹部收紧，转动双肩带动手臂移动。如有难度可将双脚踩实地面。

陈莞婧建议，日常生活应保持科学饮食，运动锻炼以每周150分钟以上中等强度有氧运动，并结合每周2~3次有针对性的腹部训练为宜。（视频制作：实习生唐妍双）

(责编：赵竹青、高雷)


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