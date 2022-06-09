新冠病毒不断变异 现有的核酸检测手段是否依然有效？专家解答

人民网北京6月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍抓好疫情防控有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明表示，核酸检测是一个成熟的、国际通用的实验室诊断方法。以前检测关于病毒的病原体主要是依靠培养，通过染色、形态观察、生化试验、免疫试验等多种方法来进行鉴别。病毒培养时间很长，实验室有一些病原体很难培养，后来就有了核酸检测方法。核酸检测方法敏感性高，特异性在方法学上面可以达到百分之百。也就是说核酸检测的阳性结果等同于病原体培养的结果，成为诊断的“金标准”。不光是做新冠的病毒，像常见的病原体，乙肝病毒、艾滋病毒，都是可以通过核酸检测方法来做诊断，同时做治疗的监测。

李金明说，刚刚谈到病毒的变异，其实做新冠病毒的核酸检测，用的核酸检测试剂针对新冠的双靶或者三靶基因，病毒变异在两到三个靶基因同时发生变异的可能性基本没有，所以病毒变异对核酸检测的检出能力没有什么影响。从国家卫生健康委临床检验中心针对德尔塔和奥密克戎变异株的全国室间质量评价结果，以及全国各地疫情时的实际应用来看，目前的核酸检测都能够有效检出，也证明了这一点。