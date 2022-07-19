当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，奥密克戎变异株BA.4和BA.5正在成为全球主要流行毒株。近期，我国一些地方发生散发疫情，通过对感染者的病毒基因测序，发现了来自境外的BA.4和BA.5变异株。BA.4和BA.5变异株的传播力和致病性如何？现有新冠病毒疫苗是否有效？我国目前防控措施能否应对？记者采访了中国疾控中心病毒学首席专家董小平。

“与以往的变异株相比，BA.4和BA.5变异株的传播力明显增强。”董小平介绍，BA.4和BA.5亚分支潜伏期明显缩短，“但总体来看，与奥密克戎其他变异株相比，BA.4和BA.5变异株致病性没有明显增强和减弱。”从现有研究数据看，它们的临床后果基本上持平。

虽然免疫逃逸能力有所增强，但BA.4和BA.5变异株没有本质上的变化，因此现有疫苗对于防死亡、防危重症、防住院仍然有效果。对于预防BA.4和BA.5变异株感染的效果，还有待于更大的数据观察。“因此，没有完成加强免疫的人，建议尽快去接种疫苗。”董小平说。

“我国的防控措施和防控方案没有发生根本改变。”董小平说，我国现有的防控措施对BA.4和BA.5变异株都是有效的。在第九版防控方案中，我国把新冠病毒的监测提到了更高位置。董小平介绍，原来的病毒性疾病防控都是从感染者开始，而新冠病毒的防控前沿已经移到了正常人群。核酸检测是一个很重要的措施。在方案当中，提出分层分级的检测和核酸筛查的方法，可以及时发现感染者，防止疫情扩散。

“我们不要轻视BA.4和BA.5变异株。”董小平说，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，将疫情影响控制在萌芽状态。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 13 版）