多地开展食品抽检 钟薛高等网红雪糕抽检合格

人民网北京7月18日电 （记者乔业琼）近期，广州市市场监督管理局对市内生产经营的15大类食品进行监督抽检，共2121批次。抽检结果显示，近期备受关注的钟薛高品牌旗下5款雪糕全部合格。

据悉，广州市监局在广州市海珠区、越秀区、从化区、天河区便利店、商场等场所，抽样了钟薛高开心果柚子口味棒冰、钟薛高半半巧巧（牛乳巧克力口味）雪糕、钟薛高半半巧巧（牛乳巧克力口味）雪糕、钟薛高轻牛乳（牛乳口味）雪糕、钟薛高草莓白巧（草莓白巧克力口味）雪糕，委托广州海关技术中心进行检验，检验结果显示，钟薛高5款雪糕全部合格。

此前，南京市市场监管局组织开展了夏季热销食品专项监督抽检。本次专项抽检覆盖了百事可乐、可口可乐、宏宝莱、光明等32家地产食品生产企业和全市范围内150家商超、小食杂店、冷饮店等经营场所，共抽检600批次，总体合格率99.83%。

其中，在流通和生产环节抽检了当前网上备受关注的钟薛高品牌共计5款产品，包括钟薛高海盐椰椰(海盐椰子口味)雪糕、钟薛高丝绒可可(牛奶巧克力口味)雪糕、钟薛高半半巧巧(牛乳巧克力口味)雪糕、钟薛高轻牛乳（牛乳口味）雪糕、钟薛高有芝红茶（红茶芝士口味）雪糕，均抽检合格，符合食品安全国家标准。