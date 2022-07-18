人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

多地开展食品抽检 钟薛高等网红雪糕抽检合格

2022年07月18日18:20 来源：人民网

人民网北京7月18日电 （记者乔业琼）近期，广州市市场监督管理局对市内生产经营的15大类食品进行监督抽检，共2121批次。抽检结果显示，近期备受关注的钟薛高品牌旗下5款雪糕全部合格。

据悉，广州市监局在广州市海珠区、越秀区、从化区、天河区便利店、商场等场所，抽样了钟薛高开心果柚子口味棒冰、钟薛高半半巧巧（牛乳巧克力口味）雪糕、钟薛高半半巧巧（牛乳巧克力口味）雪糕、钟薛高轻牛乳（牛乳口味）雪糕、钟薛高草莓白巧（草莓白巧克力口味）雪糕，委托广州海关技术中心进行检验，检验结果显示，钟薛高5款雪糕全部合格。

此前，南京市市场监管局组织开展了夏季热销食品专项监督抽检。本次专项抽检覆盖了百事可乐、可口可乐、宏宝莱、光明等32家地产食品生产企业和全市范围内150家商超、小食杂店、冷饮店等经营场所，共抽检600批次，总体合格率99.83%。

其中，在流通和生产环节抽检了当前网上备受关注的钟薛高品牌共计5款产品，包括钟薛高海盐椰椰(海盐椰子口味)雪糕、钟薛高丝绒可可(牛奶巧克力口味)雪糕、钟薛高半半巧巧(牛乳巧克力口味)雪糕、钟薛高轻牛乳（牛乳口味）雪糕、钟薛高有芝红茶（红茶芝士口味）雪糕，均抽检合格，符合食品安全国家标准。

(责编：乔业琼、高雷)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn