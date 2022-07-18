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夏天戴口罩憋气？试试这样呼吸

2022年07月18日08:15 来源：北京青年报

　　天气越来越炎热，经常佩戴口罩有些人会感到胸闷憋气，这是呼吸肌力量减弱，面对外界低气压而出现的缺氧状态。今天为大家介绍一个“口罩抗阻呼吸法”，有助于锻炼呼吸肌的力量和耐力，增加体内氧含量，起到强身健体的作用。快来一起跟着以下步骤做：

　　1.平静式：腹式深呼吸6次。

　　2.阶梯下式：深吸一口气，分三次阶段性呼出，锻炼6次。

　　3.平静式过渡：调整呼吸。

　　4.阶梯上式：腹式深呼一口气，分三次阶段性吸入，锻炼6次。

　　5.平静式过渡：调整呼吸。

　　6.呜式：腹式深吸一口气，发出缓慢的呜音呼气，锻炼6次。

　　7.嘶式：腹式深呼一口气，发出缓慢的嘶音吸气，锻炼6次。

　　口罩抗阻呼吸法除了能够增强呼吸肌的力量，还可以提高核心肌力。核心肌除了外部腹直肌、竖脊肌，还包括内部腹横肌、膈肌。用呼吸抗阻训练可以提高这些参与稳定核心的内部肌肉力量。特别是中小学生经常训练，能通过稳定核心力量，保持脊柱健康，改善脊柱侧弯。

　　文/周培培（北京鼓楼中医院）

(责编：孙红丽、杨迪)


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