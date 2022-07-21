聚焦“健康管理” 2022年健康中国发展大会在京召开

7月18日，“2022年健康中国发展大会——健康管理主题分会”在京举行。论坛以“新时代下的全面健康管理助推实现全民健康”为主题，强调健康管理在健康中国行动中的地位和作用。此次论坛由健康中国行动推进委员会办公室指导、健康中国研究中心主办，健康中国观察杂志、健康中国发大会组委会承办，美年健康集团协办。

健康中国研究中心常务副秘书长王永进在致辞中表示，健康中国是旨在全面提高全民健康水平的国家战略，是全面建成小康社会的重要内容，推进健康中国建设要坚持预防为主，强化早发现、早诊断、早治疗，更好的满足人民群众健康生活需求，将健康融入所有政策，是国家卫生健康工作方面的重要内容，是推进健康中国建设，实现全民健康的重要手段之一。

《“健康中国2030”规划纲要》提出了健康中国建设的目标和任务，并强调把健康融入所有政策，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障人民健康。2022年，国务院办公厅发布的《“十四五”国民健康规划》要求全面推进健康中国建设，实施积极应对人口老龄化国家战略，加快实施健康中国行动。

“近年来，随着政策逐年发布、政府支持的力度逐年加强，也展现了一代代健康管理从业者为‘健康中国’建设交上的时代答卷，行业也正在迈入市场需求持续增长的大时代。”中华医学会健康管理学分会秘书长王占山表示，健康管理最大的特点就是多学科联合，通过对个人的健康状况以及影响健康的风险因素进行全面检查、监测等，指导健康文明科学的生活方式，以期提高服务对象的自我保健和自我调适的意识和能力，充分发挥个人、家庭、社会的健康潜能，以求提高全民健康素质。

美年健康集团董事长俞熔表示，坚持预防优先作为核心的经营理念和医学治理理念，同时推动全生命周期健康管理，以健康体检为载体，基于专业扎实的体检平台，同时借助数字化工具和技术提升管理效率，实现健康管理服务闭环。美年健康每年为约3000万人次提供健康体检服务，数据覆盖社会人口学、健康史、生活方式、体格检查、实验室检查、影像学检查等方面，自2015年上市以来累计服务超1.5亿人次。

俞熔表示，美年健康致力于打造全方位全生命周期的数字化健康管理平台，成为中国预防医学领域的行业引领者。据了解，近几年，美年健康除了与院校、公立三甲医院联合成立医联体外，还与中国胸外科肺癌联盟签订战略合作协议，旨在共同打造肺癌防治早筛、早诊、早治健联体。

由美年健康集团孵化的美因基因已于2022年6月在港交所成功上市。此次论坛上，美因基因CEO黄宇峰表示，基因检测可以推动我们的预防医学进入到全新的时代，首先能够作精准预防，其次零级预防时代，将健康预防阵地进行前移，最后实现早诊早治，尽可能把疾病发现在早期。