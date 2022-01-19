科学认知运动损伤 倡导“早诊早治”理念

近年来，随着全民健身行动的深入推进，人们越来越热爱运动，随之出现的运动损伤也日益增多。科学认知运动损伤，并及时就医，采取有效的处理措施至关重要。

“运动·健康常在，守护人生·未来”运动医学公益健康教育活动圆桌论坛环节。

“若发生运动损伤，不可小视损伤情况，也尽量减少自行处理，应及时寻求专业医师的帮助，积极配合治疗和康复训练，才能重新焕发运动活力。”北京积水潭医院运动医学科主任医师王雪松在“运动·健康常在，守护人生·未来”运动医学公益健康教育活动上说。他强调，运动损伤的主要临床表现分为急性期和慢性期。如果没有获得及时的专业诊疗，急性伤痛往往会转变为慢性损伤，给患者的运动功能造成限制的同时降低其生活质量。

浙江大学医学院附属第二医院骨科主任医师戴雪松表示，近年来我国运动医学作为临床医学二级学科，正受到越来越多关注，运动医学技术从三级医院的蓬勃发展，到二级医院的逐步开展，从最初的切开手术到目前主流的微创关节镜手术，运动医学专业方向的临床医生在不断寻求创新、安全、高效的解决方案，帮助运动损伤患者更快康复。“过去，人们听到运动医学总感觉是运动员才接触得到的学科。人们发生了运动损伤也很难意识到前往医院挂运动医学科的号。但实际上，随着群众的运动意识提升，越来越多的医院已经开设了运动医学科，专门解决群众的运动损伤问题。”

运动损伤可能会出现在生活中的多种场景，跑步时、打球时、滑冰时、滑雪时……关于冰雪运动带来的运动损伤该如何应对，北京大学第三医院运动医学科主任医师、崇礼院区副院长杨渝平提出了建议。他表示，由于冰雪运动难度系数较大，冰雪运动的环境也相对复杂，冰雪运动的损伤率往往高于其他运动。

杨渝平提示，为避免冰雪运动带来的损伤，要注意佩戴好冰雪运动护具，尤其要注重保护头颈和关节处，做好热身运动，并尽量与具有专业技术的人同行。“随着冬奥来临，人们的冰雪运动热情日渐高涨，警惕运动损伤，才能更好地体验冰雪运动的乐趣。”杨渝平说。

提升公众认知并非一蹴而就，需要通过长期的科普。近日，由中国初级卫生保健基金会主办，人民健康协办，强生医疗支持的“运动·健康常在，守护人生·未来”运动医学公益健康教育活动在北京举行，活动上启动了“健康益起动”公众科普教育计划，旨在搭建运动医学的科普和推广平台，持续科普运动损伤相关知识。同时，活动上发布了运动医学主题趣味系列视频，倡导运动损伤“早诊早治”理念。

“健康益起动”公众科普教育计划启动现场。

中国初级卫生保健基金会原副理事长胡宁宁指出，进一步提升公众对运动损伤的认知和诊疗意识，是推动全民健身和全民健康的融合的重要举措。

此外，强生医疗骨科事业部中国区总经理陈敏表示，希望以此次教育活动为契机，促进运动损伤患者树立“早发现、早治疗”的观念，帮助人们健康运动、快乐生活。