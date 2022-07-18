专家：重视早诊早筛 提升肺癌治疗效果

肺癌是对人类生命健康威胁最大的恶性肿瘤之一。值得注意的是，当前我国肺癌发病年龄正逐渐年轻化，如何加强肺癌诊治，成为社会关注的热点问题。由人民健康主办的“人民好医生·金山茶花计划系列直播：肺癌领域热点对话”活动近日在线上举办。参加活动的专家认为，早诊早筛对提高肺癌患者生存率十分关键。此外，新技术的应用也在逐步丰富肺癌治疗手段，提升肺癌治疗的效果。活动现场，公布了第二届“人民好医生·金山茶花计划”肺癌领域专家推荐名单。

近年来，随着癌症治疗手段的进步，早期肺癌患者的治愈可能性提高，中晚期肺癌患者5年生存率也有所提升。

据广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙介绍，近年来我国癌症治疗尤其是肺癌治疗手段不断进步，主要体现在以靶向治疗为基础的精准治疗以及免疫治疗逐渐被广泛应用，促进了肺癌治疗关口从晚期向早期前移。同时，重视肺癌的早诊早筛，早确诊、早治疗是有效提升肺癌患者治疗效果的重要方式。

吴一龙说：“近年来，免疫治疗国产药物不断进入临床实践，药物可及性得到提升，治疗费用大幅降低。未来，免疫治疗的发展主要集中在两个方面，一是精准施治；二是更有针对性地开展联合治疗。”

中山大学附属肿瘤医院方文峰介绍，免疫治疗主要是通过药物来恢复或激活免疫系统或者免疫细胞，间接清除肿瘤。其在肺癌领域的应用正逐渐深入。

目前，脑转移仍是肺癌治疗的难点，其中一个重要原因是血脑屏障会限制药物进入颅内。正常情况下，血脑屏障是脑组织的保护者，但对于脑肿瘤（包括肺癌脑转移瘤）患者，血脑屏障反而成了一大阻碍，限制了抗肿瘤药物在颅内的浓度，使治疗变得极其艰难。“肺癌晚期病人发生脑转移的概率很高，对此，患者要警惕神经症状如反复头痛、头晕、恶心呕吐、四肢乏力、言语不清等，一旦出现了神经症状要及时做脑核磁共振增强检查，必要时进行腰椎穿刺术和脑脊液检测。”广东省人民医院黎扬斯说，“在肺癌脑转移治疗方面，靶向治疗与免疫治疗的广泛应用，逐渐给患者带来更多的治疗选择和希望。”

“肺癌早期患者通过手术治疗，术后五年生存率可达80%，越晚发现，手术治疗的预后就越差。因此，早发现早治疗对肺癌患者很关键。”复旦大学附属肿瘤医院张扬说，“对早期患者的治疗方式，外科手术仍是最佳手段。近年来肺癌外科手术取得了一些发展，如手术切口微创化和切除精准化，使患者接受手术的创伤不断减少。”

哪些人群需要重视肺癌早期筛查？广州医科大学附属第一医院周承志介绍，当前肺癌患者正呈年轻化发病趋势，45岁以上抽烟人群、长期接触二手烟以及慢性咳嗽的群体，建议进行肺癌筛查。当前肺癌筛查的主要方式有低剂量螺旋CT、液体活检等。未来肺癌筛查的发展方向是通过不断发展的AI技术、液体活检技术等结合医学影像实现精准筛查。