养心养脾安度夏（中医养生）

夏季天气炎热，雨水偏多，此时暑湿邪气易乘虚而入，导致人体湿邪困阻，抵抗力下降，容易感到疲倦。再加上如今人们普遍贪凉吹空调、喝冷饮等，伤了人体阳气，很多人会有低热、身体倦怠、疲倦乏力、精神萎靡、食欲不振等不适症状，因此也就有了“夏季无病三分虚”的说法。

如何安然度过夏日？做好以下4件事非常重要：

1.养心。暑热季节，骄阳似火，热气蒸人，人们容易情绪激动，心烦急躁，易怒发火，对健康非常有害。因此，要重视心神的调养，保持淡泊宁静的心境，对于夏季养生极为重要。

2.养脾。长夏在五行中属土，与中医五脏之脾脏相应，而脾最恶湿喜燥。所以夏季人们多患脾胃病，出现食欲不振、腹泻等症状。如果大量进食生冷瓜果，更易损伤脾胃。建议饮食清淡，可以喝些茯苓薏仁粥、山药粥，有益气健脾、清暑利湿的功效。

3.避暑。暑易伤气，炎热的天气容易耗伤人体正气，令人头昏胸闷、心悸口渴、恶心，甚至昏迷，此时要注意防暑降温。平时可以适当吃些西瓜、冬瓜、绿豆汤。外出时要戴遮阳帽、打伞等，避免在烈日下待得过久。

4.养阳。阳气是生命的根本、健康的关键。夏天人体容易出汗，大汗以后，人会感觉非常疲乏劳累，其实就是伤了阳气的表现。此外，天热时人的本能反应是寻求降温，但如果降温过了头也会伤阳。比如夏天喝冷饮、吹空调、吃冰西瓜这些举动均会伤到阳气。可以通过增加户外活动、少喝冷饮、保证充足睡眠来养阳。

夏季喝代茶饮，既能生津止渴，又可清热解暑，具有养心养脾的作用。菊花绿茶：杭菊花、绿茶各10克，用500毫升开水冲泡，随饮随用，有清暑明目、生津止渴、消炎解毒功效。苦瓜茶：苦瓜1根，绿茶适量，将苦瓜上端切开，挖去瓤，装入绿茶，把瓜挂于通风之处阴干，再取下洗净，连同茶叶切碎，混匀，每次取10克放入杯中，以沸水冲泡闷半小时后饮服，有清热解暑、除烦止渴功效。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 19 版）