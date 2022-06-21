今日夏至 养生重在健脾养心

今日，我们迎来夏至节气，伴着炙热的朝阳，一年中最热的时期就要到了。人民网记者采访了北京中医药大学鲁艺教授，为您带来夏至养生要点。

宜多食酸咸

夏至时分，气候炎热，人体往往出汗较多。中医认为汗为心之液，出汗过多，容易伤及心阳，引起心率、血压的改变，甚至引起水电解质紊乱，导致人体出现心悸、头晕、乏力等症状。此时，宜多食酸味以固表，多食咸味以补心，如可以饮用乌梅汤、西瓜汁、淡糖盐水来补养耗散的体液。

宜健脾化湿

夏至后不久进入伏天，天气闷热潮湿，湿邪容易困脾，造成中满腹胀，不思饮食，四肢酸懒乏力等症状。脾虚人群此时更要注意健脾化湿。可煮陈皮薏米汤饮用，通过陈皮燥湿健脾、薏米淡渗利湿的作用，改善脾虚湿困的现象。

养生着重养心

在炎热的夏季，尤其是夏至阳盛至极的时节，人体心气过旺，容易烦躁不安，睡眠不好。患有心血管基础疾病的老年人，要特别注意养心安神，建议中午小憩一会儿，避免多思多虑，耗散心神。此外，天气炎热，体能消耗大，容易耗伤气阴，若出现疲乏、口渴、心慌等症状，可口服生脉饮或西洋参茶补气养阴。

养生勿忘护阳

夏季，人们喜欢吃生冷寒凉的食物来驱散暑热，但需要注意不能过度饮冷以防伤阳。夏至是阳气最旺的时节，此时人体阳气的特点是阳盛于外，聚集于体表向外发散，相对体内的阳气较少。如果贪食冷饮，则会损伤阳气。造成腹胀、腹泻等问题。

鲁艺教授向大家推荐了4款夏日养生茶：

乌梅汤：乌梅10克，陈皮5克，山楂5克，甘草10克，冰糖适量，煮茶。

生脉饮：生晒参3克，麦冬5克，五味子3克，煮茶。

西洋参茶：西洋参3克，泡茶饮。

陈皮薏米汤：薏米50克，陈皮10克，煮汤。

（视频制作：实习生李佳悦）