武大出现一霍乱病例 专家：这种甲类传染病可防可治

7月11日，武汉市武昌区卫生健康局发布公告称，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性，诊断为霍乱。目前，患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。截至发稿前，未发现新增病例。

在上述公告发布之前，“霍乱是甲类传染病”的话题一度引发热议。因为我国《传染病防治法》规定的甲类传染病只有两种：鼠疫和霍乱。目前，困扰全球的新冠肺炎属于乙类传染病，但按照甲类传染病进行管理。那么，霍乱作为甲类传染病，是否很可怕？

北京地坛医院感染二科主任医师陈志海表示，霍乱是由O1群霍乱弧菌和O139群霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要表现为腹泻、排米泔样便、呕吐，感染常见来源是被霍乱弧菌污染的水源、海鲜、水果等，或接触被感染的蚊蝇。患者及霍乱弧菌带菌者是霍乱的主要传染源，患者及带菌者的粪便、排泄物污染水源或食物后，可引起霍乱暴发流行。

霍乱发病急、传播快、波及人群较广，是《国际卫生条例》及《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的必须实施国境卫生检疫的3种国际检疫传染病之一（其余两种为鼠疫和黄热病），也被我国《传染病防治法》列为甲类传染病。根据《传染病防治法》，甲类传染病必须实施强制管理。医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：对病人、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗；对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

如何检测霍乱弧菌感染？加州大学洛杉矶分校公共卫生学院流行病学系主任张作风教授撰文指出，对霍乱弧菌感染的检测，一般是采用粪便或呕吐物进行快速检测分析、培养和基因排序。通常，快速试剂检测应该15—20分钟可以出初步结果，培养和基因排序可能需要1—2天时间。张作风认为，肛拭子可能因采样量不足导致结果出现假阳性。

陈志海表示，感染霍乱后需要立即治疗，重症患者如果就诊不及时会病亡。霍乱的治疗包括一般治疗（严格隔离、监测生命体征）和药物治疗。需要注意的是，对出现急性肾衰竭患者及时给予透析治疗，合并急性肺水肿患者及时给予支持治疗，必要时进行人工肺辅助治疗。治疗过程中应及时补液，同时辅以抗菌和对症治疗促进患者症状缓解。

据了解，口服补液、静脉输液和抗生素组成的治疗体系已能有效医治霍乱病患。四川大学华西医院感染性疾病中心副主任白浪表示，在我国，长江以南地区仍有霍乱发生，但一般很少有霍乱流行。根据国家卫健委疾病预防控制局此前公布的数据，2020年全国霍乱报告发病11例，无死亡病例；2021年，全国霍乱报告发病5例，无死亡病例。

有哪些措施可预防霍乱？陈志海表示，在日常生活中，要增加饮水、消毒及食品管理，建立良好的卫生措施；注意保持手卫生，特别是饭前便后和加工食物之前要用流动的水和肥皂/洗手液洗手；另外，要喝安全的水，包括煮沸或消毒的瓶装水，吃完全煮熟和热的食物，避免食用寿司、生鱼或不熟的海鲜。此外，口服霍乱疫苗是预防霍乱的有效手段。专家提示，夏季是肠道传染病的高发季节，如果出现腹泻、呕吐等胃肠道不适症状，要及时就诊。