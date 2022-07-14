首儿所新开中医针药减重门诊

首都儿科研究所中医科日前新开设“中医针药减重门诊”，可通过“京医通”微信公众号进行预约挂号。中医科“中医针药减重门诊”联合营养中心“肥胖门诊”，为肥胖儿童提供科学的饮食、运动指导和中医内外治法，帮助孩子合理控制体重，筛查出与肥胖相关的慢性疾病。

专家介绍，食物中有三大产能物质——碳水化合物、脂肪和蛋白质，一部分被氧化供能消耗掉，剩余部分转化为脂肪贮存，从而形成肥胖。中医认为“脾为生痰之源”，饮食不节和缺乏运动会导致脾脏运化功能失职，脾失健运则影响食物的消化和水谷精微的吸收，影响水液代谢，水湿不化则凝聚成痰浊、膏脂，久之形成肥胖。

中医科主任李敏表示，儿童肥胖是多种因素导致的，其中饮食结构不合理、饮食不节是主要因素。很多孩子平时爱吃油炸煎烤食品、零食、饮料、冰激凌、蛋糕，不爱吃蔬菜和粗粮，营养物质摄入过量，结构不合理。此外每天学习时间长，户外运动时间少，不动则人体代谢减慢，气血运行不畅，脾虚失运，津液布散失常，水湿痰饮停聚于机体，日久形成肥胖。

“如果孩子畏惧针灸，可以选择耳穴贴压和中药代茶饮治疗。”李敏介绍，“中医针药减重门诊”通过中药代茶、耳穴疗法、针灸疗法帮助肥胖儿童减重。

中药代茶饮是选择几味药食同源的药材煎煮后像茶一样饮用，具有饮服方便、药性平和、缓慢调理等优点。在门诊中会根据每个孩子的体质辨证论治，选择适合的中药茶处方。耳穴疗法是在耳穴表面贴敷小颗粒王不留行籽的一种简易刺激方法，可持续刺激穴位，并可不定时按压贴敷部位以加强刺激，具有安全无痛，副作用少的特点，尤其适合儿童疾病的治疗。针灸治疗根据脏腑、经络学说，运用中医理论进行辨证论治，疏通经络，调和气血，一方面减少进食量，另一方面针刺可以促进机体能量代谢，促进脂肪分解，产生良好的减肥和降脂作用。

此外，在进行中医干预减重的同时，也需要合理的饮食和运动，综合干预帮助肥胖儿童合理的控制体重。（记者 孙乐琪）