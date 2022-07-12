国家卫健委：重点推动条件成熟地区免费接种HPV疫苗

人民网北京7月12日电 （记者孙红丽）为适龄女性接种人乳头瘤病毒疫苗（以下简称HPV疫苗）能够阻断高危型HPV的持续感染，有效降低宫颈癌及癌前病变的发生率，特别是对于未感染过HPV的女性保护效果更佳。

记者从国家卫健委官网了解到，对十三届全国人大五次会议《关于普及和推广国产二价宫颈癌疫苗适龄女性自愿免费接种的建议》《关于在中学女生中开展接种HPV疫苗的建议》《关于国产HPV疫苗纳入免疫规划疫苗的建议》，国家卫健委近日答复称，将大力推广广东、海南、福建等省份经验，总结各地利用政府民生项目和医保基金等多渠道筹资的经验做法，鼓励地方先行先试，重点推动条件成熟的地区率先出台免费HPV疫苗接种政策，不断提高适龄女孩HPV疫苗接种率。

宫颈癌是严重威胁女性健康的恶性肿瘤，研究显示，高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染与宫颈癌发病有直接相关性，其中16和18型HPV感染导致了近85%的宫颈癌发生。

国家卫健委介绍，目前，我国已有5款HPV疫苗产品获批注册，包含3款进口HPV疫苗和2款国产HPV疫苗。根据国家常规免疫报表数据显示，2018-2020年，各地报告HPV疫苗接种数分别为341.7万、675.3万、1227.9万剂次，疫苗接种数量逐年上升，但人群接种率依然较低。

关于推动适龄女孩HPV疫苗免费接种，国家卫健委在答复中表示，目前，HPV疫苗接种未纳入国家免疫规划，按照自费自愿的原则接种。国家卫健委积极推动有条件的地方将HPV疫苗接种纳入当地惠民政策。广东、海南、福建3省先后启动实施全省适龄女孩免费接种国产二价HPV疫苗工作，将其纳入2022年省委、省政府为民办实事项目。

2021年5月，国家卫健委在全国15个城市启动了“健康城市建设推动健康中国行动创新模式”试点工作，探索消除宫颈癌综合防治策略措施。济南、厦门等城市相继出台了适龄女孩HPV疫苗免费接种政策，成都对适龄在校女生接种HPV疫苗给予600元定额补助，深圳将HPV疫苗接种纳入医保个人账户支付范围，取得了良好的社会效应。