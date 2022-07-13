平均降价48% 聚焦第7批国家组织药品集采看点

第七批国家组织药品集采12日在江苏南京落下帷幕，并产生拟中选结果：采购纳入60种药品，327个拟中选产品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。

这是2022年首次国家组织药品集采，涉及药品类别多、优化药品带量比例、采用“一省双供”等成为此次集采看点。

涉及31个治疗类别 药品覆盖进一步扩围

此次国家组织药品集采涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，群众受益面广。

“值得一提的是，此次集采纳入了更多新药，极大地提高用药的可及性。”中国药科大学国际医药商学院教授路云说，如肝癌可选的治疗药物品种较少，其中很多是新药，价格较高，但刚过专利期的仑伐替尼被纳入集采，能让更多患者受益。

作为肝癌一线靶向药，仑伐替尼胶囊每粒从108元下降到平均18元，一个治疗周期可节约费用8100元。

7月12日，第七批国家组织药品集中采购现场。新华社记者 邱冰清 摄

此外，在降血压领域首次纳入缓控释剂型，硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%，高血压患者用药负担明显减轻；抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至1元。

路云说，此次纳入集采的药品中还有抗排异用药吗替麦考酚酯，重点监控用药依达拉奉等，纳入集采范围的药品越来越广泛，体现“应采尽采”。

优化药品带量比例 百姓用药更加合理

在此前的国家组织药品集采中，抗生素不分级别，统一比普通品种减少约定采购量的10%。

“在第七批国家组织药品集采中，有4种抗生素的约定采购量在其他抗生素的基础上再降10%，即比普通品种减少20%。”路云说，特殊级抗生素药品进一步降低带量比例，将对基层医疗机构合理用药起到指导和规范作用。

7月12日，第七批国家组织药品集中采购现场。新华社记者 邱冰清 摄

中国药科大学国际医药商学院院长常峰说，从第七批药品集采的品种报量方式优化和带量比例调减来看，带量采购在实践中操作方式得到进一步规范和细化。这将使得集采成果落地更具操作性，也更贴合品种实际市场使用情况。

据国家医保局相关负责人介绍，此次集采217家企业的产品获得拟中选资格，投标企业中选比例73%，平均每个药品品种有5.4家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。

截至目前，国家组织药品集采共覆盖294种药品，按集采前价格测算，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%。

“一省双供” 有效保障临床用药

为更好保障集采药品稳定供应，此次国家药品集采首次引入“一省双供、双重保障”的方式。

常峰解释说，根据药品中选结果，当中选企业出现中选品种不能及时足量供应或取消中选资格等情况，致使协议无法继续履行时，由所在省份备选企业供应相应的中选品种。这将对药品及时、稳定、顺畅的供应提供双重保障。

7月12日，第七批国家组织药品集中采购现场。新华社记者 邱冰清 摄

“这一规则也在一定程度上反映了权利和义务的对等，备选企业需在备供地区以其中选价格供应，有机会获得更多该省的市场需求。”常峰说，对地方医保部门而言，“一省双供”为满足市场供应需求提供了更为保险和直接的手段，进一步降低了各省选择替补企业的行政成本。

“集采将实现患者、医院、企业等多方共赢。”首都医科大学国家医疗保障研究院价格招采室主任蒋昌松说，进入医药价格治理新时代，带量采购和医保谈判已经成为医药价格形成的两个机制，共同促进医药价格走向合理。

据介绍，此次拟中选结果公示后将发布正式中选结果，预计将于2022年11月实施。